Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un duro colpo da accettare per Portelli. Nella puntata che andrà in onda giovedì 1° maggio alle ore 16 su Rai 1, Guido confesserà a Matteo di essere tornato insieme a Odile.

Nel frattempo Enrico sarà in partenza per Roma, mentre Rita tornerà a Milano per confessare a Irene la verità sulla sua attività di spionaggio per conto di Tancredi. Il futuro di quest'ultimo, intanto, sarà in bilico poiché Marcello dovrà decidere se denunciarlo o meno per il plagio dell'abito di Botteri.

Guido torna insieme a Odile e informa Matteo di quanto accaduto

Matteo Portelli riceverà una brutta notizia dal suo rivale in amore. Guido Castelli è riuscito infatti a riconquistare la sua ex fidanzata Odile. Il produttore cinematografico vorrà mettere fin da subito le cose in chiaro con Matteo, confessandogli la verità. Per Portelli si tratterà di una rivelazione dolorosa, visto che fino a pochi giorni prima voleva dichiararsi a Odile.

Intanto, a Il Paradiso delle Signore ci saranno imminenti partenze e un ritorno inaspettato. Mentre Enrico si preparerà ad andare a Roma per testimoniare al processo, Rita ritornerà per mettere le cose in chiaro con i suoi ex colleghi.

Rita torna a Milano

Nel frattempo, Marcello dovrà decidere se denunciare o meno Tancredi per il plagio dell'abito di Gianlorenzo Botteri, disegnato successivamente da Giulia Furlan per la galleria Milano Moda.

Rita, intanto, sarà sincera con Irene, la prima ad averle dato fiducia assumendola a Il Paradiso delle Signore come Venere. Rita rivelerà quindi alla capo commessa di essere stata ingaggiata come spia da Tancredi. La confessione non rimarrà segreta poiché Rosa passerà per caso e ascolterà le parole dell'ex collega, scoprendo di essere stata raggirata da Tancredi.

La giornalista, dopo aver saputo che Di Sant'Erasmo le ha mentito negandole il suo coinvolgimento nel plagio del vestito, correrà dall'imprenditore per affrontarlo. Successivamente Rosa andrà anche a casa di Marcello per parlargli.

Nel frattempo, accadrà qualcosa tra Delia e Gianlorenzo mentre inizierà nel negozio la festa per il musicarello.

Le anticipazioni non chiariscono ancora cosa succederà tra i due, ma potrebbe trattarsi del loro primo bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Matteo ha trovato un biglietto di Guido nell'agenda di Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Odile aveva dimenticato la sua agenda al Gran Caffè Amato. Salvatore, invece di consegnarla alla proprietaria, l'ha portata a Matteo affinché fosse lui a restituirla a Odile.

Ma Portelli ha sfogliato le pagine dell'agenda, trovando al suo interno un biglietto d'amore che Guido le aveva scritto, scoprendo così che il produttore cinematografico non ha mai dimenticato la sua ex.