Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano un nuovo evento spiacevole che coinvolgerà uno dei protagonisti e il primo bacio per una coppia. Nella puntata in onda giovedì 8 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario verrà nuovamente importunato da un uomo e, anche questa volta, sarà Roberto a intervenire in suo aiuto. Nel frattempo Irene confesserà a Concetta di aver baciato Cesare. Spazio anche alle vicende di Tancredi, che proporrà a Rosa un viaggio negli Stati Uniti.

Mario viene importunato di nuovo da un uomo e Roberto lo soccorre

Mario farà di nuovo un brutto incontro e, anche questa volta, si tratterà dello stesso signore che qualche giorno prima lo aveva notato fuori da Il Paradiso delle Signore, aggredendolo verbalmente.

In quella prima occasione Roberto, che fortunatamente passava di lì, era riuscito a soccorrerlo in tempo. Ora la scena si ripeterà e sarà ancora Landi ad aiutare il suo ex fidanzato dalla furia dell’uomo, che conosce bene i suoi trascorsi. È importante ricordare che Mario non è attratto dalle donne e il signore in questione è perfettamente a conoscenza della cosa. Intanto, Ciro noterà che Matteo è rimasto molto colpito quando ha visto l’anello di fidanzamento di Odile, che ha accettato di sposare Ettore.

Irene confessa a Concetta di avere baciato Cesare

Nel frattempo, ci sarà spazio per una confessione, e sarà Irene ad aprirsi con Concetta riguardo l’inaspettata svolta della sua frequentazione con Cesare.

La capo commessa de Il Paradiso delle signore rivelerà infatti alla sarta di essersi scambiata il primo bacio con Brugnoli. Intanto Mimmo vorrà stupire la sua fidanzata Agata cucinando un piatto grazie a una ricetta tradotta dal ricettario ricevuto in regalo da Maria. Tancredi, invece, farà una proposta a Rosa, chiedendole di partire per gli Stati Uniti, dove l’editore sarà alla ricerca di nuove autrici da tradurre per la sua casa editrice. Un’iniziativa che potrebbe rappresentare un grande stimolo per la giornalista. Infine Marcello farà un’amara scoperta, smascherando il piano messo in atto dalla contessa: Barbieri capirà infatti che le crisi di Adelaide, così come il presunto tentato suicidio, erano soltanto una messinscena.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile e Matteo di nuovo affiatati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Odile e Matteo si sono ritrovati dopo le vacanze di Natale complici come un tempo. I due si sono incontrati al Gran Caffè Amato, dove hanno osservato con tenerezza il piacevole scambio tra Anita e Teo, intenti a parlare della festa dell’Epifania. Dopo aver origliato la conversazione dei due bambini, il ragionier Portelli è tornato al lavoro e ha proposto a Roberto di organizzare un evento in negozio dedicato ai più piccoli per la Befana.