Sezai nasconderà a Guzide che Ipek ha tentato di eliminarla nelle prossime puntate di Tradimento e si limiterà a rimproverare la figlia.

Le anticipazioni rivelano che Ipek, in lacrime, spiegherà a suo padre di aver sofferto per tutta la vita a causa di Guzide. La ragazza gli confesserà che voleva investirla perché lei è la causa della morte di sua madre. Ipek, inoltre, metterà suo padre di fronte a una scelta difficile: o lei o Guzide. Sezai, a malincuore, sceglierà sua figlia e tacerà con Guzide.

Yesim scoprirà che Ipek voleva eliminare Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide rischierà di perdere la vita per mano di Ipek.

Tutto avrà inizio quando un'auto a tutta velocità proverà a travolgere la compagna di Sezai e solo una passante, per caso, riuscirà a evitare il peggio. Guzide sarà molto spaventata dall'accaduto, ma sarà convinta che si sia trattato del gesto sconsiderato di un ubriaco. La famiglia di Guzide, invece, sarà molto preoccupata e vorrà andare fino in fondo alla vicenda, soprattutto Yesim. Quest'ultima si sentirà sempre in debito nei confronti di Guzide e per questo assumerà una sua conoscente, la signora Begum, per indagare sul pirata che ha provato a investire la sua amica. La risposta non si farà attendere e Yesim si recherà in ufficio dalla sua conoscente per visualizzare le prove raccolte. Dal filmato potrà vedere il volto del pirata della strada e scoprirà, con grande sorpresa, che si tratta di Ipek.

Quando Yesim capirà che Ipek voleva far fuori Guzide non ci penserà due volte e telefonerà immediatamente a Sezai per dargli un appuntamento. Al momento della telefonata, l'uomo sarà di ritorno con Guzide da una vacanza meravigliosa e molto importante, durante la quale hanno progettato di sposarsi e andare a vivere in una casa tutta loro.

Sezai a un bivio: dovrà scegliere tra Ipek e Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai si precipiterà da Yesim appena tornerà in città, ma a Guzide dirà di aver ricevuto la telefonata di un cliente. "Abbiamo trovato chi ha investito Guzide", dirà Yesim prima di mostrare il video a Sezai. Quest'ultimo vedrà sua figlia scendere dall'auto e ne sarà sconvolto.

Yesim chiederà a Sezai come può aiutarlo e lui risponderà che risolverà la faccenda da solo: "Non dire nulla a Guzide, è meglio che le parli io". Sezai andrà via e Yesim parlerà con la signora Begum della pericolosità di Ipek, che andrebbe fermata quanto prima. Sezai tornerà a casa e chiederà subito a sua figlia di parlare da soli. Mostrerà a Ipek il video che la incastra: "Questo è un tentativo di omicidio", dirà con le lacrime agli occhi. Ipek scoppierà a piangere e si sfogherà con suo padre: "Lei è la vera assassina, ha ucciso mia madre". Ipek inizierà a ricordare il passato tormentato della famiglia e l'assenza di Sezai quando era piccola. L'uomo si giustificherà con la figlia, spiegandole che non ha mai voluto fare del male a lei e sua madre che tra lui e Guzide non c'era niente.

Ipek avrà un duro sfogo e alla fine metterà Sezai di fronte a una scelta. "O me o Guzide", dirà in lacrime prima di lasciare la stanza. L'uomo deciderà di nascondere a Guzide quello che ha scoperto, mentre Ipek confiderà a sua zia che presto riuscirà a liberarsi di quella donna.

Guzide è nel mirino di Azra, Serra e Ipek

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek sta studiando con Azra e Serra un modo per vendicarsi di Guzide. L'obiettivo delle ragazze è quello di screditare la donna e complicarle la vita, ma ancora non sanno in che modo farlo. Nel frattempo, Ipek si sta godendo la carta di credito di suo padre acquistando regali per le amiche e un'auto di lusso. Sezai è troppo abbagliato dalla felicità di avere di nuovo sua figlia con lui per accorgersi che Ipek detesta Guzide. Al contrario, l'uomo sta progettando di far conoscere la sua compagna a Ipek e spera che le due donne vadano d'accordo.