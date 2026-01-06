Pia diventerà la nuova assistente personale di Leocadia nella puntata de La Promessa di domenica 11 gennaio, visto che Cruz sarà in carcere.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia accontenterà Alonso e deciderà di restare al palazzo. La donna inizierà ad organizzare la servitù e chiederà a Pia di farle da assistente personale. La domestica si sentirà onorata e accetterà senza esitazioni.

Leocadia pronta ad aiutare Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia deciderà di restare al palazzo e accontentare il marchese. Alonso, infatti, dopo aver regalato un prezioso gioiello a Leocadia, la supplicherà di non partire e lei non saprà dirgli di no.

Leocadia ordinerà alla servitù di disfare i bagagli e mandare via la carrozza, pronta a prendere le redini della tenuta. La donna chiamerà Angela e si siederà con lei per comunicarle la sua decisione. "Non partiamo più", dirà la donna a sua figlia che riuscirà a stento a nascondere la sua gioia. Leocadia spiegherà a sua figlia che la loro permanenza a La Promessa non è un capriccio ma una richiesta ben precisa di Alonso. La donna ricorderà che per il marchese è un pessimo periodo, soprattutto a causa del ripudio di Curro, e dopo la sua insistenza non si è sentita di voltargli le spalle. "Dobbiamo mostrargli tutto li nostro sostegno", dirà la donna a sua figlia. Leocadia noterà la felicità di sua figlia e le chiederà da cosa dipenda, ma lei si militerà a dirle che è solo sorpresa.

Angela felice per la permanenza a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di domenica 11 gennaio, Angela andrà subito da Curro a dargli la bellissima notizia. La ragazza sarà entusiasta all'idea di restare al palazzo con lui, ma Curro spegnerà le sue speranze. Pur amandola, infatti, il giovane valletto sarà costretto a chiedere ad Angela di mantenere le distanze. Il tragico destino di Jana, infatti, ricorderà a Curro che l'amore tra un servitore e un nobile è impossibile e porta solo guai. Nel frattempo, Leocadia prenderà il suo posto a La Promessa e si scuserà con Pia per aver raddoppiato il lavoro della servitù a causa del suo cambio di programma. La domestica si dirà felice della decisione di Leocadia: "Sarà un piacere avervi qui", dirà.

La signora chiederà a Pia di essere la sua assistente personale, visto che Cruz non c'è più.

Leocadia e Petra: un rapporto nato con il piede sbagliato

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Leocadia ha deciso di lasciare il palazzo con sua figlia Angela. La donna ha vietato a sua figlia di parlare con Curro, soprattutto adesso che è diventato un valletto. Leocadia piace a tutti ma non a Petra che ha già intuito le sue mire. La governante ha ricordato più volte alla signora de Figueroa che la padrona di casa è Cruz e non ha preso bene il suo cambio del menu. Leocadia ha messo subito a posto Petra e ha minacciato di licenziarla se non righerà dritto. La nuova arrivata si è fatta rispettare, tanto che la governante le ha chiesto umilmente scusa.