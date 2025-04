Tarik inviterà Yesim a tornare a casa con lui e Oyku nella puntata di Tradimento di domenica 4 maggio e lei accetterà, ma non potrà avvisare Guzide.

Le anticipazioni rivelano che Yesim si accorgerà che con Tarik adesso vivono anche Ozan e Zelis. Quando Guzide telefonerà a Yesim perché è preoccupata per il suo ritardo, risponderà Tarik, che si prenderà gioco di lei. Nel frattempo, Ipek andrà con le sue amiche ad acquistare un'auto di lusso e prometterà che si vendicherà presto di Guzide.

Il pranzo di Yesim, Tarik e Oyku

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik inviterà Yesim a pranzo fuori con Oyku.

La donna accetterà volentieri e, mentre saranno al ristorante, Tarik le proporrà di tornare a casa e ricominciare. "Diventiamo una famiglia felice", dirà l'uomo ammettendo i suoi errori. Yesim sarà sorpresa, e, alla fine, accetterà la proposta anche per la serenità di sua figlia. La piccola Oyku sarà felice di trascorrere la giornata al parco con i suoi genitori e vederli uniti. Tarik impedirà a Yesim di andare da Guzide per parlarle della sua decisione, perché sarà certo che la donna la convincerebbe a desistere. Yesim andrà a vivere con Tarik e scoprirà che in quella casa si sono trasferiti anche Ozan e Zelis. Guzide verrà a sapere tutto a cose fatte, quando Tarik risponderà al telefono di Yesim: "Lei è tornata a casa", dirà l'uomo, "Ci diamo un'altra possibilità".

Tarik approfitterà della telefonata per deridere Guzide, dicendole che adesso non potrà più fare alcuna causa contro di lui. La donna sarà molto delusa da Yesim e si domanderà come mai abbia cambiato idea così improvvisamente su Tarik.

Ipek sperpererà il denaro di Sezai acquistando un'auto di lusso

Nella puntata di Tradimento di domenica 4 maggio, Ipek andrà con Azra e Serra ad acquistare un'auto di lusso. La ragazza andrà via dalla concessionaria a tutta velocità e Serra sarà entusiasta. Dopo un primo momento di euforia, per Ipek tornerà la malinconia nel ripensare alla sua infanzia e soprattutto a Guzide. La ragazza spiegherà alle sue amiche che non avrà pace fino a quando quella donna non avrà pagato per averle rovinato la vita.

"Non mi viene in mente una buona idea", dirà Ipek e Serra proporrà di unire le loro forze per raggiungere l'obiettivo. Nel frattempo, Mualla non si darà pace per Oylum, che è uscita con il bambino e non è ancora tornata. L'apprensione della donna farà infuriare Kahraman, che si renderà conto che Oylum non è libera in quella casa. Al ritorno della ragazza, si scoprirà che Can ha avuto un po' di febbre ed è stato portato dal medico. Tuttavia, I rapporti tra Mualla e sua nuora continueranno a essere molto tesi.

La scelta di Oylum ha sorpreso tutti

Nelle puntate precedenti, Oylum è andata a casa di Mualla pronta a eliminarla. La ragazza ha rubato l'arma di Tarik ed era pronta a fare fuoco, ma quando ha premuto il grilletto si è accorta di non aver tolto la sicura.

Mualla le ha fatto notare che prima di minacciare bisognerebbe essere in grado di portare a termine i propri obiettivi. La donna ha portato Oylum a vedere il suo bambino e la ragazza ha cambiato idea su di lei, tanto che ha deciso di restare a vivere con la suocera. Quando Guzide e Tarik sono andati a chiedere spiegazioni, temendo che Oylum fosse stata minacciata, la ragazza è stata chiara con i genitori. Oylum ha detto a sua madre che la cosa più importante per lei è stare con Can e l'unico modo per non avere paura di perdere di nuovo il suo bambino era restare da Mualla.