Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Leyla giocherà la sua carta più rischiosa: una gravidanza che non esiste. Dopo aver visto Halit perdere certezze anche sul fronte familiare, la ragazza tenterà il tutto per tutto pur di non lasciarselo sfuggire. Quella che all'apparenza sembrerà una confessione disperata si rivelerà però una messa in scena studiata nei minimi dettagli insieme a Sahika. Un piano sottile, costruito per colpire Halit dritto nel suo punto più debole: il senso di colpa.

La trappola di Leyla: la gravidanza è solo una messa in scena

Dopo aver divorziato da Yildiz, Halit si renderà conto che gli sta mancando la terra sotto i piedi. Forse con Leyla ha fatto un passo più lungo della gamba, che lo ha portato a perdere le cose più importanti della sua vita, tra cui il piccolo Halit Can: è la prima volta che Halit non ottiene l'affidamento di un figlio dopo il divorzio.

Leyla, temendo che lui possa allontanarsi, gli rivelerà di essere incinta: "Sono andata dal medico, sono incinta di tre settimane". Lui non farà i salti di gioia e forse penserà che Leyla debba abortire. La ragazza sarà una furia, sentendosi offesa. Ma non c'è nulla da temere: non ci sarà nessun aborto.

Leyla non è incinta. La sua è tutta una messa in scena.

Il patto segreto tra Leyla e Sahika per ingannare Halit

Dopo l’incontro con Halit, Leyla si confronterà con la sua "partner in crime" Sahika, mostrando tutta la sua agitazione. Sarà quest’ultima a voler sapere subito come sono andate le cose: “Allora? Racconta… Halit si è bevuto la bugia della gravidanza?”.

Leyla, ancora scossa, risponderà: “Bersela? Ma scherzi? È rimasto completamente scioccato. Il suo mondo gli è crollato addosso”. Ammetterà di aver seguito il piano, ma anche di avere un brutto presentimento: “Ho detto quella bugia, ma dentro di me sento che le cose peggioreranno ancora”.

Sahika, però, manterrà il controllo della situazione e cercherà di riportarla sulla strategia: “Leyla, abbiamo dovuto inventarci questa bugia per farti guadagnare tempo.

Non l’abbiamo fatto per divertimento”.

Il piano di Sahika: Leyla rinuncia al 'finto' figlio

Il punto centrale resterà la reazione di Halit. “A lui questa situazione non è piaciuta per niente”, dirà Leyla. Sahika andrà dritta al punto: “E quindi? Che ha fatto? Ha urlato dicendo che non vuole questo bambino?”. Ma la realtà sarà più fredda di qualsiasi scenata: “No, non ha fatto nulla del genere. Però mi ha detto chiaramente che non lo vuole. In pratica mi ha detto: risolvi la cosa a modo tuo”.

Parole che Sahika interpreterà immediatamente a suo favore. Anzi, vedrà in quella reazione un’opportunità eccezionale: “È perfetto. Tutte volevano incastrarlo con un figlio. Tu sarai diversa: sarai la donna che rinuncia a un figlio che non esiste e sceglie l’amore”.

Secondo Sahika, questa mossa colpirà Halit nel modo più profondo possibile: il senso di colpa. Convinto di aver spinto Leyla a rinunciare a un bambino, finirà per sentirsi legato a lei per sempre. Leyla, però, inizierà a percepire il lato oscuro di questo piano: “Devo dire che fai paura”. E Sahika, senza scomporsi, metterà subito le cose in chiaro: “Finché sei dalla mia parte, non hai nulla da temere. Il problema inizia quando mi volti le spalle”.