Sui social, Alessandra Celentano ha fatto un bilancio dell’edizione di Amici, vinta da Daniele, ma, un po’ a sorpresa, non ha citato il suo giovane allievo. I fan si aspettavano qualche parola d’affetto da parte della maestra nei confronti del ragazzo che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è aggiudicato la vittoria in finale, ma così non è stato.

Il dettaglio che non piace agli utenti social

La ventiquattresima edizione di Amici è stata vinta da Daniele, e, di conseguenza, anche dalla sua insegnante Alessandra Celentano.

Il giorno successivo alla fine del programma, la maestra ha deciso di condividere le sue sensazioni in un post Instagram che ha suscitato un certo malcontento tra i fan.

"Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé malinconia e soddisfazione. In questa edizione la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale e per me è una grande gioia. Grazie a chi lavora ogni giorno a questo progetto, che non è soltanto un programma televisivo, ma anche un'opportunità concreta per tanti giovani talenti", ha scritto la professoressa di danza classica sul suo account social.

Gli utenti non hanno potuto non notare che in questo messaggio non è stato citato Daniele, l’allievo che ha sollevato la coppa domenica sera, nonché il ballerino che Celentano ha sostenuto per mesi sia al pomeridiano che al serale.

Le proteste degli spettatori

In molti hanno sottolineato il fatto che la maestra Celentano abbia "ignorato" Daniele nel post con il quale ha fatto un bilancio di un'edizione di Amici che è stata vinta da un ballerino.

"Qualche parolina per lui poteva spenderla, però", "Daniele è un ragazzo umile e talentuoso, e grazie a lui ha potuto vincere il programma dopo tantissimo tempo", "Un riconoscimento poteva darglielo", "Peccato", "Da oggi Alessandra Celentano sei nella mia lista nera", hanno commentato alcuni utenti su X.

alessandra celentano da oggi sei nella mia lista nera . pic.twitter.com/VLDHURctjk — meg 🦖༉‧ (@tisanalcianuro) May 19, 2025

La gioia per i tre finalisti del ballo

Non sarebbe da escludere la possibilità che la maestra Celentano abbia scelto di non citare nessuno dei finalisti nel suo recente post Instagram magari per non fare un torto a chi non ha vinto, ma che hanno fatto parte della sua squadra per mesi.

L'insegnante di danza classica, prima della finale di Amici, si è esposta dicendosi felice per la presenza di Daniele, Alessia e Francesco nel cast dell'ultima puntata.

Quando le è stato chiesto di fare il nome di un solo alunno che avrebbe meritato la vittoria, la professoressa ha sorpreso tutti facendo proprio il nome di Francesco, che era un alunno di Emanuel Lo.