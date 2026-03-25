La seconda puntata del serale di Amici andrà in onda il 28 marzo, ma i fan già sanno che sarà registrata giovedì 26. Le prime anticipazioni che sono trapelate sul prossimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi, svelano che la giuria dovrà eliminare almeno due allievi e a rischiare di più sarebbero Plasma, Valentina e Alessio.

Continua la gara a squadre

Dopo quelle di Opi, Michele e Antonio, ad Amici sono in arrivo nuove eliminazioni. Le anticipazioni della seconda puntata del serale, infatti, svelano che a lasciare la gara saranno almeno due titolari e l'ultima parola sarà sempre dei quattro giudici del cast.

A circa 24 ore dall'inizio della registrazione che poi sarà trasmessa su Canale 5 sabato 28 marzo, sono state svelate anche alcune delle prove che gli insegnanti potrebbero schierare durante la competizione.

Alessio e Nicola potrebbero confrontarsi su assolo di hip-hop e un altro di neoclassico, rispettivamente proposti da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, ma i guanti di sfida della serata potrebbero essere molti di più.

I titolari in bilico

Gli allievi in gara al serale di Amici sono 14 (erano 17 al debutto), quindi i fan si aspettano diverse eliminazioni nelle prossime puntate.

Sono stati in molti a dare un'opinione sui titolari che potrebbero uscire nel corso della registrazione di domani, e i nomi più gettonati sono stati quelli di Alessio per la categoria ballo, e Plasma e Valentina per il canto.

All'esordio sono stati esclusi due cantautori e un danzatore, uno per ogni squadra del cast: il team Zerbi-Celentano ha perso Antonio ed è sceso a 6 talenti, Cuccarini e Peparini hanno salutato Michele e sono rimaste con 4 alunni, Pettinelli e Emanuel Lo possono contare ancora su 4 concorrenti dopo l'addio di Opi al programma.

Il ritorno di Belen ad Amici

Un'altra anticipazione che è stata data in queste ore sulla prossima puntata di Amici, è quella del ritorno di Belen al serale.

La conduttrice di origini argentine sarà ospite dell'appuntamento in onda il 28 marzo, ma per il momento non si sa che ruolo avrà.

Al termine della registrazione di giovedì, però, si saprà tutto quello che farà la showgirl, come interagirà con il cast di quest'anno e se sarà coinvolta nel gioco presentato da Alessandro Cattelan.