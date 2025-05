La puntata finale de Il Paradiso delle signore, andata in onda lunedì 5 maggio su Rai 1, ha portato a conclusione molte delle storie dei protagonisti. Alcune hanno avuto un lieto fine, altre un triste epilogo. Per Enrico si è presentato un problema, dopo essere rimasto ferito in una sparatoria. Il medico si è reso conto di avere difficoltà con la sua mano: ha difficoltà nei movimenti e una perdita di sensibilità. Tuttavia, Brancaccio non ha fatto trapelare nulla ai suoi cari, tenendoli all'oscuro della situazione.

Enrico è stato salvato da Mimmo, ma è stato ferito

L'episodio conclusivo della nona stagione ha avuto momenti carichi di tensione. Il carabiniere Valentino, amico di Armando e incaricato di scortare Enrico in partenza per Roma, è stato sequestrato dai criminali, tra cui anche Nicola Di Giorgi. Proprio quest'ultimo ha indossato la divisa e si è finto carabiniere, entrando così indisturbato a Villa Guarnieri. Di Giorgi ha poi portato via Enrico, facendogli credere di accompagnarlo al processo come testimone, ma in realtà voleva sequestrarlo per impedirgli di arrivare a destinazione. Resosi conto del pericolo, Enrico ha tentato la fuga, seguita dall'intervento tempestivo di Mimmo, che ha ferito i criminali.

Uno di loro, nel frattempo, ha sparato un colpo al dottore. La ferita sembrava inizialmente superficiale e priva di conseguenze, ma così non è stato.

Enrico ha un problema a una mano, il futuro come medico è in bilico

Terminati i momenti concitati, Enrico è tornato a Villa Guarnieri, dove ha trascorso del tempo con Marta, Anita, Adelaide e Umberto. Proprio quest’ultimo ha pronunciato una frase, facendo riferimento al futuro del genero, che avrebbe potuto finalmente tornare a esercitare la professione di medico. In quel momento è apparsa una musica inquietante in sottofondo, lasciando presagire qualche accadimento nefasto. Infatti, Brancaccio ha finto che tutto andasse bene, ma ha guardato la sua mano, stringendola, segno che qualcosa non va nei movimenti e nella sensibilità, come ha suggerito anche l’espressione del suo volto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa si è trasferita a Bologna

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha baciato Marcello, non riuscendo a dimenticare l’avvicinamento. Tuttavia, Barbieri ha continuato la sua storia d’amore con Adelaide, mentre la giornalista si è scambiata un bacio con Tancredi. Purtroppo, è emerso l’inganno di Sant’Erasmo, che aveva ingaggiato Rita come spia, è venuto a galla e Rosa, delusa, ha preso la dolorosa decisione di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna da sua madre.