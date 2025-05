Catalina darà alla luce due gemelli nelle prossime puntate de La Promessa e Adriano apprenderà da Manuel che sono suoi figli.

Le anticipazioni rivelano che Catalina si troverà in aperta campagna quando avrà le contrazioni. La prima bambina nascerà grazie all'aiuto di Curro, ma per il secondo sarà necessario un taglio cesareo.

Il parto di Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina chiuderà definitivamente con Pelayo e Adriano tornerà a farsi avanti con lei. Il mezzadro aveva detto a Catalina che non l'avrebbe mai dimenticata e sarà di parola.

Anche a distanza di tempo, il suo sentimento resterà immutato e Adriano tornerà da Catalina per avere da lei un'altra possibilità. L'uomo prometterà che si prenderà cura dei bambini in arrivo come se fossero suoi, ignorando di esserne davvero il padre. Catalina, tuttavia, si sentirà troppo confusa e dopo aver discusso con Adriano uscirà a prendere una boccata d'aria e riflettere. Mentre si troverà in aperta campagna, Catalina avrà le contrazioni e vivrà dei momenti di forte difficoltà. Fortunatamente, Curro e Angela si troveranno nei dintorni e correranno ad aiutare Catalina, ormai in pieno travaglio. La ragazza soffrirà molto ma alla fine darà alla luce la sua prima figlia, ma la felicità del momento sarà spazzata via dalla preoccupazione.

Subito dopo il parto, infatti, Catalina perderà i sensi e Curro resterà da solo con lei, mentre Angela tornerà a La Promessa con la neonata. Quando la ragazza riprenderà i sensi, si accorgerà di non avere più contrazioni e chiederà a Curro come stiano i suoi figli.

La notizia inaspettata di Manuel a Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina darà alla luce la sua prima figlia ma sarà molto preoccupata per il secondo perché non avrà contrazioni. Ad aiutare i ragazzi arriverà Adriano che prenderà Catalina in braccio per riportarla al palazzo e farla visitare da un medico. Quest'ultimo chiederà di restare da solo con la sua paziente e riterrà necessario praticare un taglio cesareo. Tutti saranno in forte apprensione perché l'operazione durerà più del previsto.

Adriano aspetterà nell'hangar e qui riceverà una notizia inaspettata da parte di Manuel: "Sei tu il padre di quei bambini": Adriano non riuscirà a credere alle parole del marchesino, ma appena realizzerà il tutto sarà grato a Manuel: "Sono l'uomo più felice del mondo", dirà, pronto ad assumersi le sue responsabilità.

Il ritorno di Catalina e Pelayo

Nelle puntate in onda in Italia, Catalina è tornata al palazzo con Pelayo. La ragazza vuole provare a ricostruire il suo rapporto con il conte, ma ignora di essere incinta. Catalina non sa ancora di avere in grembo il figlio di Adriano e quindi è convinta di potersi sposare liberamente con Pelayo. Quest'ultimo non ha la simpatia dei marchesi che non hanno ancora digerito lo scandalo creato quando è andato via da La Promessa mesi fa. Pelayo sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia di tutti.