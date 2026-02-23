Le anticipazioni su ciò che succederà nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 2 al 7 marzo 2026, svelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) metterà al mondo il piccolo Halitcan, il quale verrà scambiato con quello di un’altra coppia a causa dello zampino della sua nuova nemica Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Can, Ender e Yildiz alleati contro Sahika

Caner (Baris Aytac) Ender (Sevval Sam) e Yildiz si alleeranno, per smascherare il vero volto di Sahika agli occhi di Halit (Talat Bulut).

Nel contempo, Sibel non nasconderà la sua preoccupazione, appena vedrà Kaya (Baris Kilic) accompagnare Leyla (Nilperi Şahinkaya) a casa.

Finalmente, Yildiz metterà al mondo il piccolo Halitcan. Dopo il parto, il bambino verrà sottoposto al test di DNA, ed è emergerà che non è figlio di Halit. A quel punto, Yildiz ordinerà alla domestica Aysel (Vildan Vatansever) di prelevare un campione di Halit, per assicurarsi che non ci sia stato qualche errore.

Ender tenta di farsi perdonare dal figlio Erim

Per terminare, desiderosa di riuscire a farsi perdonare dal figlio Erim (Ilber Uygar Kaboglu), colpevole di averlo abbandonato per otto mesi, Ender gli parlerà di nuovo del suo incidente. Inoltre, la donna lascerà al giovane una loro vecchia fotografia e una lettera.

Riepilogo: Erim ha chiuso ogni rapporto con la madre Ender

Di recente, la reazione di Erim è stata durissima, appena ha scoperto che la madre Ender in realtà è viva.

In particolare, il ragazzo si è sentito tradito, al punto da decidere di chiudere ogni rapporto con la madre. Nello specifico, Ender ha fatto irruzione a casa Argun accompagnata dalla polizia, durante l’evento per festeggiare il libro di Zehra. Ender ha accusato Sahika di tentato omicidio, sostenendo che sia stata lei a farla cadere nelle acque del Bosforo. Sahika ha approfittato della situazione, alimentando ulteriormente la rabbia di Erim nei confronti della madre Ender. Quando quest’ultima ha cercato di fare pace con il figlio, infatti, lui non ha voluto sentire ragioni. Sempre a proposito di Erim, Yildiz su richiesta di Ender, ha avuto il compito di prelevare un campione di sangue del figliastro, per capire se sia stato davvero drogato da Zehra.