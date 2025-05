Tony Effe torna a far parlare di sé, con l'annuncio social della gravidanza di Giulia De Lellis. I due hanno annunciato che la giovane influencer, è incinta di una bambina, con un post su Instagram. Ma una delle fotografie postate da Tony Effe, raffigurato con in mano ciucci e banconote, ha scatenato la polemica: "Questa foto con i soldi in mano sinceramente te la potevi pure risparmiare" si legge tra i commenti.

Le voci sulla frequentazione e le conferme ufficiali

Giulia De Lellis, divenuta famosa grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne e nota influencer, e Tony Effe, rapper romano spesso criticato per i contenuti violenti e misogeni all'interno delle sue canzoni (che gli sono costati la partecipazione al concerto di Capodanno a Roma lo scorso anno), si frequentano da circa un anno.

La loro storia non era stata ancora ufficializzata, ma voci su una loro possibile relazione giravano già dalla scorsa estate quando i due erano stati visti insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La stessa Cecilia ha infatti commentato il post con l'annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis così: "Innamorata dal momento zero di voi due".

L'annuncio del nome della piccola: si chiamerà Priscilla

La gravidanza non è stata svelata subito ai followers della coppia. Giulia De Lellis ha infatti atteso il weekend appena terminato prima di pubblicare le prime foto con il pancione, in un post su Instagram in cui ha taggato Tony Effe (@tonyeffebaby777) con la scritta "Le tue ragazze", rivelando così al pubblico il sesso della piccola.

Anche Tony Effe ha pubblicato una serie di foto. In alcune lo si vede circondato da pannolini, in altre mostra in maniera ironica un'espressione già disperata, e in un'altra si nota un nuovo tatuaggio sul volto del rapper riportante il nome Priscilla: ecco come è stato rivelato al pubblico il nome della nascitura. Nome che ha scatenato a sua volta qualche polemica: "Non so se sia peggio avere Tony Effe come padre o chiamarti Priscilla" scrive qualcuno.

La foto con i soldi che fa polemica

Non potevano certo mancare le polemiche, anche sotto un post con un annuncio tanto importante che ha scatenato le dimostrazioni d'affetto degli amici e conoscenti della coppia, e dei rispettivi fan, entusiasti davanti alle foto del pancione e alla prospettiva di una bimba in arrivo.

Oltre alle polemiche rivolte ai due personaggi noti, ritenuti da alcuni inidonei a diventare genitori, molti dei commenti negativi sono stati rivolti a Tony Effe, riferendosi in particolare a una delle foto postate dal rapper. Nella foto tanto discussa, Tony Effe mostra una serie di banconote insieme ad alcuni ciucci. La domanda è sorta spontanea in molti: quale significato hanno i soldi in mezzo a una serie di foto recanti le parole "mamma" e "papà", e tra i vari acquisti tipici dei neogenitori tra completini, scarpine e pannolini?

"Una domanda: che senso ha, almeno in un post come questo, farsi una foto con le banconote? Abbiamo capito che hai i soldi, ma in questo post si celebra l'attesa di una piccolina...

boh" recita un commento.

Che la foto sia stata postata provocatoriamente per scatenare polemiche e restare fedeli al detto "bene o male, l'importante è che se ne parli" non è dato saperlo, ma di certo gli auguri alla coppia per il lieto annuncio sono d'obbligo.