La registrazione di Uomini e donne del 17 febbraio è durata soltanto un'ora, e Lorenzo Pugnaloni ha raccontato cosa sarebbe successo davanti e dietro le telecamere. Secondo l'esperto di gossip, infatti, Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata molto con Cinzia Paolini perché si sarebbe presentata in studio pur sapendo che Mario Lenti non ci sarebbe stato, e per questa ragione avrebbe interrotto le riprese con largo anticipo.

L'indiscrezione sulle ultime riprese di Uomini e donne

Il 17 febbraio sono trapelate poche anticipazioni di Uomini e donne perché la registrazione è durata pochissimo, soltanto un'ora.

Ai fan che si stavano chiedendo perché le riprese di oggi sono state così brevi, ha provato a rispondere Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

"Da quello che sappiamo, Maria si è arrabbiata abbastanza dietro le quinte e la registrazione è durata solo un'ora. Secondo lei Cinzia non si sarebbe dovuta presentare dato che Mario non c'era", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo profilo social.

Le anticipazioni sugli attacchi a Cinzia

A far storcere il naso alla conduttrice di Uomini e donne, dunque, sarebbe stata la decisione di Cinzia di partecipare alla registrazione odierna pur sapendo che Mario non ci sarebbe stato per motivi di lavoro.

Gianni e Tina hanno attaccato la dama ribadendo che secondo loro avrebbe un accordo con il cavaliere, poi le hanno chiesto perché era in studio visto che l'unico uomo che le interessa era assente.

"Lei ha risposto che stamattina aveva detto alla redazione che non voleva venire, ma non gli autori sono intervenuti e non le hanno dato ragione", ha svelato Lorenzo Pugnaloni il 17 febbraio.

Due assenti in studio

Alla registrazione di Uomini e donne del 17 febbraio non hanno partecipato né Mario né Ciro: il cavaliere era assente per impegni di lavoro, invece del tronista non si è parlato e in studio non c'erano neanche le sue corteggiatrici.

Al momento non si sa se la decisione di Maria De Filippi di far durare le riprese solo un'ora ha fatto saltare lo spazio che era destinato al percorso di Solimeno oppure se la redazione aveva già scelto di occuparsi solo di Sara e delle esterne che ha fatto con Alessio e Matteo in settimana.