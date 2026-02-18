Alla prossima puntata di Amici non parteciperanno diversi allievi: quelli esclusi dai loro stessi insegnanti e Alessio, che è infortunato da circa tre settimane e per questo motivo non può partecipare né alle gare né agli esami per provare ad accedere al serale. Anna Pettinelli ha deciso di tenere fuori dal 19° speciale Opi, invece Rudy Zerbi ha stoppato Caterina e Plasma.

Chi non parteciperà allo speciale di Amici del 22 febbraio

Continua la corsa al serale degli allievi di Amici, ma alcuni non avranno la possibilità di prendere la maglia nella puntata che andrà in onda il 22 febbraio (ma che sarà registrata giovedì 19).

Il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 poche ore fa, ad esempio, ha svelato al pubblico che Alessio è ancora infortunato e domenica non sarà in studio: è la terza settimana consecutiva che il ballerino non si esibisce, e tra i fan c'è chi sta cominciando a preoccuparsi per il suo futuro nel talent.

Alla gara di canto del prossimo speciale, invece, non parteciperanno né Caterina né Plasma: è stato Rudy Zerbi a tenere fuori i due titolari preferendogli Elena e Riccardo.

Nella puntata di Domenica si esibiranno:



Rudy: Elena e Riccardo #Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 18, 2026

Le reazioni del pubblico di Canale 5

Le scelte dei professori hanno fatto un po' storcere il naso ai fan di Amici, soprattutto quelle di Zerbi di escludere Caterina dalla gara per la seconda settimana consecutiva e di dare a Riccardo la possibilità di prendere la maglia del serale.

"Riccardo non dovrebbe nemmeno essere lì e si esibisce pure? Assurdo", "Lo sgrideranno almeno per quello che ha fatto alle spalle di Alessio?"; "La situazione di Riccardo va chiarita, non è possibile che facciano finta di nulla", "Elena è brava ed è giusto puntare su di lei, ma tenere Plasma fuori è folle", "Io non sono d'accordo, in squadra ha cantanti migliori", si legge su X il 18 febbraio.

Il mistero sullo stop di Alessio

Alessio è tra gli allievi che non gareggeranno nella prossima puntata di Amici, ma i fan non sanno ancora cosa lo sta tenendo fermo da tre settimane.

La produzione si è limitata a spiegare che il ballerino non partecipa alle puntate per un problema fisico, ma ad oggi non si conosce la reale entità del suo infortunio e soprattutto quali sono i tempi di recupero.