Cambio di programmazione per la soap Tv Tradimento che, nella giornata di martedì 6 maggio, verrà trasmessa su Canale 5 non solo in daytime ma anche in prima serata a partire dalle 21:25 e sino a mezzanotte inoltrata. Un doppio appuntamento che farà felici i tantissimi fan della dizi turca che potranno godere del doppio appuntamento anche nella giornata di venerdì 9 maggio.

Tradimento raddoppia e va in onda in prima serata martedì 6 maggio

Mediaset sta rivoluzionando il palinsesto di Canale 5 a causa del flop di The Couple. Il Reality di Ilary Blasi è stato spostato alla domenica sera nel tentativo di rialzare gli ascolti mentre il prime time del lunedì sarà occupato dalla fiction Maria Corleone 2.

Nella prima serata di martedì 6 maggio invece, andranno in onda tre episodi inediti di Tradimento, la fortunata soap Tv turca che quindi raddoppia il suo appuntamento giornaliero. Stessa cosa che succederà anche venerdì 9 maggio, quando la serie con Vahide Percin verrà trasmessa sia nel pomeriggio dalle 14:10 alle 14:45, sia in prime time dalle 21:25 e sino a mezzanotte inoltrata. Al momento non è dato sapere se questa variazione nella programmazione verrà confermata anche per le settimane seguenti.

Anticipazioni serale del 6/05: Selin tenta il suicidio

Nel corso dell'appuntamento serale del 6 maggio, la figlia di Sezai vorrà vendicarsi di Guzide, ritendola responsabile della morte della madre.

Tolga invece, dopo aver confessato a Selin di essere ancora innamorato di Oylum, la lascerà nonostante lei sia incinta. Selin sarà disperata e tenterà di togliersi la vita. La sorella Serra giungerà a casa sua giusto in tempo per trarla in salvo e portarla in ospedale. Oltan, venuto a sapere del tentativo di suicidio della nuora, si scaglierà contro Tolga e lo inviterà a prendersi le sue responsabilità. Kahraman invece, riuscirà a convincere Mualla a far tornare Oylum a casa e a riabbraccuiare il piccolo Can. Il cugino di Behram, non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti e bacerà Oylum, la quale rimarrà spiazzata da questo gesto. Tolga e Selin faranno pace e scopriranno che diventeranno genitori di una femminuccia.

Continua il successo di Tradimento con oltre 2 milioni di telespettatori

Tradimento continua a far registrare buoni dati di ascolto e questo è il motivo per il quale Mediaset ha deciso di promuovere questa soap anche nella prima serata di martedì 6 maggio. La serie che narra le vicende della famiglia di Guzide, è seguita quotidianamente da una media di 2,2 milioni di telespettatori, stessi risultati che riesce ad ottenere anche in prima serata. Un successo che è merito delle trame avvincenti e mai banali e che promettono colpi di scena ogni puntata.