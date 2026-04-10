Yildiz e Zehra saranno coinvolte in una retata al Casinò e finiranno per qualche ora dietro le sbarre . Lo rivelano le anticipazioni relative alle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 13 al 18 aprile su Canale 5. Sarà Halit a tirare fuori dai guai le due donne per poi passare del tempo con Leyla. Gli scatti dell'imprenditore insieme alla segretaria verranno fatti recapitare a Yildiz in forma anonima.

Yildiz e Zehra nei guai: arrestati dopo una retata al casinò

Nadir inviterà Yigit a passare una serata al casinò ma non gli dirà di essere il proprietario del locale.

Yigit però, sospetterà di Nadir e non giocherà. Il giovane racconterà tutto a Ender e la metterà in guardia sul suo nuovo socio in affari. Ender sfrutterà quanto riferitegli dal figlio per giocare un brutto tiro a Yildiz. La sorella di Caner le farà recapitare un invito per una serata in un locale di recente apertura. Yildiz si farà accompagnare da Zehra all'evento e si troverà proprio nel casino di Nadir . La donna noterà qualcosa di strano ma deciderà di fermarsi lo stesso e iniziare a giocare alla roulette. Proprio in questo frangente, farà irruzione la polizia che arresterà tutti i presenti, comprese Yildiz e Zehra .

Halit fa scarcerare Yildiz e la figlia, poi si avvicina a Leyla

Dopo la retata, Zehra e la matrigna finiranno dietro le sbarre.

Halit, avvertito di quanto accaduto, si precipiterà alla centrale di polizia per far liberare la moglie e la figlia. Argun sarà su tutte le furie e non sospetterà minimamente che dietro alla soffiata alla polizia ci sia Ender. Nadir invece, nutrirà dei dubbi sulla lealtà della Cekebi nei suoi confronti. In seguito, Halit si avvicinerà sempre più a Leyla e la inviterà a pranzare insieme a lui. Durante il pranzo, qualcuno scatterà loro delle foto che poi farà arrivare in forma anonima a Yildiz. Quest'ultima inizierà ad essere morsa dalla gelosia.

Forbidden Fruit confermata in prima serata

La dizi turca con Yildiz e Ender continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 tutti i pomeriggi, compresi i festivi, a cui va aggiunto l'appuntamento del mercoledì in prima serata. Da qualche settimana, infatti, Mediaset ha deciso di promuovere questa avvincente soap Tv anche in prima serata con discreti risultati in termini di ascolti.