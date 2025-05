Durante le prossime puntate di Tradimento, Ipek crederà che sia stata Serra a sparare a Tolga, dopo un confronto con Oltan. In realtà, Serra non c’entra nulla: a sparargli è stata Selin, ma Oltan è convinto che la donna abbia agito dopo aver scoperto, proprio da Serra, che aspetta un figlio da Tolga.

Ipek perde tutto: Oltan la lascia, il padre la rinnega e resta sola con Neva

La storia d'amore tra Ipek e Oltan durerà ben poco, perché lui si renderà conto di che pasta è fatta la ragazza. Quando Ipek fingerà di essere morta solo per far soffrire il padre, Oltan capirà il livello della sua malvagità.

Capirà che mentalmente è instabile e non vorrà più avere niente a che fare con lei.

Ipek proverà in ogni modo a farsi perdonare, dichiarando a Oltan tutto il suo amore, ma non basterà per rimettere insieme i cocci della loro relazione. Ipek verrà rinnegata anche dal padre, che non digerirà la messa in scena del finto suicidio orchestrata solo per farlo sentire in colpa. La ragazza, al suo fianco, avrà solo la domestica Neva, ma anche lei inizierà ad avere i primi dubbi sulla ragazza.

Tolga in fin di vita: l’unico rene rimasto sta cedendo

Nel frattempo, Oltan avrà un altro dolore da affrontare. Tolga si trova in fin di vita in ospedale, dopo che Selin gli ha sparato tre colpi. Il suo quadro clinico sarà molto grave, perché Selin, con i colpi infertogli, gli ha perforato un polmone, l'intestino e un rene.

Se sui primi due si è riusciti a risolvere la situazione con un intervento, il rene è stato asportato.

Tolga è rimasto solo con uno, ma anche quello sta per collassare, così il medico informerà Oltan che il ragazzo è stato inserito nella lista d'attesa per un trapianto di rene. Tolga sarà disperato, anche perché non potrà fare nulla per suo figlio, se non stargli accanto.

Ipek fraintende: 'È stata lei a sparare a Tolga?'

Dopo aver ricevuto questa brutta notizia, Oltan in ospedale riceverà la visita di Ipek e non sarà per niente contento, anzi la inviterà ad andare via. Ipek, però, non demorderà e vorrà sapere che cosa sia successo, visto che dalla stampa non è trapelato nulla. Oltan non vorrà dirle proprio niente, ma a un certo punto le chiederà se per caso sa dove si trovi Serra e Ipek si farà un'idea sbagliata: "È stata Serra a sparare a Tolga?".

Oltan non le dirà né sì né no, ma le chiederà nuovamente se per caso sa dove si trovi Serra. "Secondo te, se lo sapessi, te lo nasconderei?", dirà Ipek.

A ogni modo, Oltan se ne andrà, senza degnarla di uno sguardo e Ipek chiamerà subito Azra, dicendole che Serra ha sparato a Tolga. La ragazza, però, non potrà parlare, perché a casa sua ci sarà uno scagnozzo di Oltan, che vorrà sapere se per caso sa dove si trovi Serra. Le due amiche si convinceranno che Serra potrebbe essere la protagonista di questo tentato omicidio.