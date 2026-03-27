Il ritorno della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo a Villa Guarnieri rappresenta il vero spartiacque nelle trame de Il Paradiso delle Signore 10 in onda il 9 aprile. Dopo un periodo di assenza trascorso in convento, la nobildonna rientra a Milano in un momento di estrema fragilità per gli equilibri familiari, proprio mentre il legame tra sua figlia Odile ed Ettore Marchesi sembra correre velocemente verso un'unione ufficiale che desta più di una preoccupazione.

Il rientro della Contessa: un elemento destabilizzante

La decisione di Adelaide di abbandonare il ritiro spirituale arriva come una mossa improvvisa, capace di sorprendere tutti i protagonisti del circolo milanese.

Il suo ritorno non è solo un atto formale, ma un intervento necessario per riprendere le redini di una situazione che, in sua assenza, pare essere sfuggita di mano. La presenza della Contessa a Villa Guarnieri agisce immediatamente come un fattore di disturbo per i fratelli Marchesi, i quali finora avevano potuto muoversi senza dover rendere conto a una personalità così carismatica e attenta.

La cena dai Marchesi: i primi sospetti su Ettore e Greta

L'occasione per mettere alla prova i nuovi arrivati si presenta durante una cena organizzata proprio a casa Marchesi. Adelaide, già allertata dai dubbi sollevati da Matteo Portelli, decide di adottare una strategia di osservazione diretta. Durante la serata, la Contessa sposta abilmente la conversazione su argomenti personali, ponendo domande mirate sul passato di Ettore e Greta e, in particolare, sulla figura della loro madre.

È proprio in questo frangente che la facciata di perfezione dei Marchesi inizia a mostrare le prime crepe: l’inquietudine e le risposte elusive dei due fratelli non sfuggono all'occhio clinico di Adelaide, che intuisce immediatamente la presenza di zone d'ombra non ancora dichiarate.

Adelaide protettrice di Odile: verso la verità

Il ritorno della Contessa segna l'inizio di una indagine privata. Determinata a tutelare il futuro e la serenità di Odile, Adelaide non sembra disposta a fare sconti a nessuno. La sua indagine promette di sollevare il velo di mistero che avvolge le intenzioni dei Marchesi, portando alla luce segreti che potrebbero compromettere definitivamente il matrimonio della figlia. Con Adelaide di nuovo in campo, il tempo in cui Ettore e Greta potevano agire nell'ombra sembra essere giunto al termine.