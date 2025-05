Sono trascorse quasi due settimane dall’ultima registrazione dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, alla quale ha partecipato Alessio Pili Stella, ma alcuni fan l'hanno già avvistato in compagnia. Se in studio non ha trovato l'amore, fuori dal contesto televisivo il cavaliere è stato fotografato con l'ex Claudia Lenti. Contattata dalla redazione di Lollo Magazine, la dama ha confermato l'incontro e ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con l'imprenditore con cui aveva fatto coppia l'anno scorso.

La segnalazione sull'ex coppia

Sono passati molti mesi dalla fine della storia tra Alessio e Claudia.

Come ha ricordato Lorenzo Pugnaloni in una storia Instagram, il cavaliere avrebbe lasciato la dama a ridosso dell'inizio delle riprese dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, quindi verso la metà di settembre.

Il 24 maggio, però, qualcuno ha avvistato i due ex all'interno di un locale di Lecce. La segnalazione è arrivata al blogger, che ha anche condiviso sui social l'immagine che prova l'incontro tra i due nella città di lei.

"Ma che cavolo. E lui faceva la morale ad Arcangelo e Marina? Io non sbaglio mai", ha commentato l'esperto di gossip sul suo account, dopo aver saputo della serata insieme di Alessio e Claudia.

Le parole della dama

La redazione di Lollo Magazine ha contattato Claudia il 25 maggio e lei ha accettato di rilasciare alcune dichiarazioni sull'incontro che ha avuto con Alessio.

"Siamo rimasti in buoni rapporti, ci siamo rivisti per una cena tranquilla", ha affermato l'ex dama di Uomini e donne.

Secondo queste parole, non ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso tra i due storici protagonisti del Trono Over, ma l'incontro dell'altra sera sarebbe la conseguenza del legame amichevole che l'ex coppia avrebbe deciso di mantenere dopo la rottura.

Il cavaliere, invece, per il momento non si è ancora esposto per spiegare cosa ci facesse a Lecce e perché ha rivisto la sua ultima ex fidanzata.

Ultima settimana di programmazione

Lunedì 26 maggio inizierà l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne: venerdì 30 sarà trasmessa la puntata che darà il via alla pausa estiva del dating show.

Alessio è stato uno dei pochi componenti del parterre che non è riuscito a trovare l'amore in questa stagione: altri veterani come Margherita, Morena, Gloria, Giuseppe e Valentina, invece, sono andati via in coppia con persone che hanno conosciuto in studio.

L'ultima dama che Alessio ha frequentato prima della fine delle registrazioni si chiama Annamaria, ma i due non hanno avuto molto tempo per capire se il loro rapporto si sarebbe potuto evolvere in qualcosa di più.