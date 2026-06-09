Non accennano a placarsi le chiacchiere e le segnalazioni su due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Uomini e donne. Come riporta Opinionista social su Instagram, di recente Marco Troiani e Cinzia Paolini sarebbero stati avvistati in una sala privata ad Agropoli, ma il clima tra loro sarebbe stato piuttosto gelido: il cavaliere è stato fotografato seduto ad un tavolo da solo e la dama in disparte dall'altro lato della stanza.

Il nuovo avvistamento della coppia

C'è già maretta tra Cinzia e Marco? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da quando sui social sono apparse alcune foto che ritraggono i due nello stesso posto ma molto lontani.

"Notizie fresche. I due avvistati ad Agropoli in una sala privata dove suonavano musica jazz, lui era seduto e lei in disparte, c'era tensione. Forse è per questo che non hanno ufficializzato il fidanzamento? Sembra ci siano già i famosi alti e bassi", si legge su Instagram in queste ore.

Stando a questa nuova segnalazione, dunque, tra la dama e il cavaliere del trono Over ci sarebbero già le prime incomprensioni lontano dalle telecamere di Canale 5.

I commenti dei fan

L'indiscrezione sul gelo che sarebbe calato tra Marco e Cinzia sta già facendo discutere, anche perché non è passato neanche un mese dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne.

"L'amore non è bello se non è litigarello", "Sono molto diversi dalla tv", "Lei magrissima, lui sembra un altro", "Sicuramente lei tornerà a settembre dicendo che non è andata e che è pronta a rimettersi in gioco", "Settembre si avvicina, era ovvio questo distacco", "Dovranno pur trovare un modo per tornare single in tempo per l'inizio delle registrazioni", si legge su Instagram il 9 giugno.

Il futuro a Uomini e donne

Le riprese della nuova edizione di Uomini e donne inizieranno a fine agosto, ma già ora molti fan sono convinti che Cinzia e Marco saranno in studio per annunciare la loro rottura.

Gli spettatori del dating-show sono certi che sia la dama che il cavaliere saranno nel cast della prossima stagione, anche perché quest'anno hanno monopolizzato le dinamiche del trono Over con il loro tira e molla e la redazione potrebbe voler ripartire proprio da questo dopo le vacanze.