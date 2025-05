Non sono passate neppure 24 ore da quando è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri, ma molti fan di Uomini e donne sono già curiosi di sapere come abbia reagito Nadia Di Diodato al rifiuto. Lorenzo Pugnaloni ha svelato su Instagram che la corteggiatrice sarebbe ancora molto delusa e triste per il "no" ricevuto, ma che si starebbe concentrando sul lavoro e su se stessa per cercare di ripartire.

Il retroscena di Pugnaloni

Il 31 maggio, Lorenzo Pugnaloni ha risposto ad alcune domande su Instagram, ma una storia in particolare ha colpito i fan di Uomini e donne.

A chi gli ha chiesto se sa come sta Nadia dopo il "no" di Gianmarco, il blogger ha risposto: "Non le è ancora passata e penso che sia normale. Ci ripensa, ma ora si sta concentrando esclusivamente sul suo lavoro e percorso di vita. Tuttavia, quest'esperienza le è servita molto a livello personale".

Secondo l'esperto di gossip, Nadia dovrebbe ancora metabolizzare il rifiuto di Gianmarco, ma starebbe cercando di ripartire focalizzandosi sul suo futuro professionale e su quello che ha imparato su se stessa partecipando alla trasmissione di Canale 5.

Nadia in silenzio sui social

Anche se la scelta è andata in onda il 30 maggio, si sa che è stata registrata domenica 11, quindi quasi tre settimane fa.

Secondo quanto raccontato da Pugnaloni su Instagram, però, Nadia non avrebbe ancora dimenticato Gianmarco e vedere la puntata su Canale 5 potrebbe non aver aiutato in tal senso.

A riprova del fatto che non se la sente ancora di condividere i suoi attuali stati d'animo, c'è il fatto che Nadia non pubblica contenuti sui social da molti giorni, per la precisione da quando è stato annunciato che la scelta sarebbe stata trasmessa in prima serata.

Probabilmente, ha deciso di prendersi un po' di tempo prima di rompere il silenzio sull'esperienza che ha vissuto negli ultimi mesi e che non si è conclusa come lei avrebbe sperato.

Il gesto a sorpresa di Martina

Se Nadia in silenzio social da giorni, c'è una vecchia conoscenza di Gianmarco che ha sorpreso tutti con una storia Instagram.

Mentre veniva trasmessa la scelta di Gianmarco, Martina ha postato una foto in cui si vedeva la sua mano intrecciata a quella di Ciro e sullo sfondo il televisore con Gianmarco e Cristina sotto i petali rossi.

L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre, ha taggato la pagina del programma e ha aggiunto sia le emoticon dei cuori rossi che quella del quadrifoglio portafortuna.

Questo gesto di Martina ha sorpreso tutto il pubblico, ma è l'ennesima conferma che da parte sua non c'è nessun rancore nei confronti di Gianmarco o di chi ha deciso di metterlo sul trono dopo il suo "no".