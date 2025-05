Giulia sarà in grande ansia nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 maggio su Rai 3. Luca è sparito dopo aver accettato di sposarla e non si sa dove sia finito. I telespettatori di Upas lo vedranno lasciarsi cadere su una sedia, inerme e con la disperazione negli occhi. Nei suoi pensieri, solo un futuro nero nel quale dovrà essere accudito giorno e notte a causa dell'Alzheimer che, inesorabilmente, avanza mangiandogli ricordi e autonomia.

Intanto, a Palazzo Palladini, Raffaele proverà a tranquillizzare Giulia. Le sue parole di conforto non serviranno a niente, perché si farà strada un'idea tanto terribile quanto concreta: Luca ha deciso di farla finita?

Luca si rifugia da Gianluca: anticipazioni Un posto al sole 19-23 maggio

Tutto sembrava filare liscio. Giulia ha ricevuto un 'sì' alla proposta di matrimonio, senza poter sapere che cosa sarebbe successo. L'Alzheimer avanza e, nonostante tutte le rassicurazioni, Luca non vuole sentirsi un peso. Ha avuto paura sia per lui che per le persone che gli stanno vicine in più occasioni, non ultima quella in cui si è trovato privo di orientamento insieme al piccolo Manuel. E poi ha visto Silvia alle prese con le cure continue di Michele, immaginando lo scenario in cui Giulia si sarebbe dovuta trasformare in una badante. No, è stato troppo.

Nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole Luca deciderà di andar via senza avvisare nessuno.

Si rifugerà da un suo grande amico, Gianluca Palladini. Nonostante la differenza di età si sono sempre capiti e sostenuti a vicenda. Lui lo accoglierà senza pretendere spiegazioni, gli preparerà un letto e un piatto caldo. E sarà pronto a stare al suo fianco, in qualsiasi modo vorrà.

Giulia teme che Luca voglia farla finita

Luca, sentendosi a proprio agio, confiderà a Gianluca il vero motivo della sua visita improvvisa. Non vuole essere un peso per nessuno, figuriamoci per Giulia, la donna che ama e che dovrebbe proteggere. Intanto, a Palazzo Palladini, troveremo proprio Giulia disperata. Questa volta, però, i suoi pensieri andranno ben oltre.

La paura di Giulia è che Luca voglia farla finita.

Si aggirerà tormentata per casa, non sapendo cosa fare. Raffaele proverà a tranquillizzarla, ma senza alcun risultato. Forse sarebbe il caso di chiamare le forze dell'ordine? Sa che la situazione è molto delicata ma un passo falso o non calcolato potrebbe peggiorare ulteriormente le cose.

E Luca, ormai allo stremo delle forze, si lascerà cadere su una sedia. Penserà al suo futuro, con gli occhi persi nel vuoto. Tante, troppe domande lo assilleranno: cosa ne sarà di lui e della sua storia d'amore con Giulia?