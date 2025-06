Il finale di Tradimento vedrà Guzide al centro delle trame, dato che la donna avrà finalmente modo di scoprire tutta la verità sul conto del suo secondo figlio.

La ricerca spasmodica di Guzide la porterà a rendersi conto di essere stata ingannata da suo marito Tarik per oltre venticinque anni, dato che gli ha nascosto la verità sul figlio, ormai deceduto.

Murat, questo è il nome di quel bambino che è stato sottratto ingiustamente a sua mamma, è venuto a mancare per una grave meningite che non gli ha dato scampo.

Guzide indaga sul vero figlio: come finisce la soap Tradimento su Canale 5

Nelle prossime puntate della soap opera trasmesse tra l'estate e l'autunno, Guzide si metterà alla ricerca del suo vero figlio, intenzionata a chiudere questo capitolo della sua vita e a riabbracciare la persona che aveva messo al mondo un po' di anni prima.

Grazie alla sua perspicacia e grazie all'aiuto di Yesim, metterà alle strette Tarik e lo costringerà a confessare come stanno davvero le cose.

L'uomo, infatti, fin dal primo istante sapeva la verità e ha mentito a sua moglie tenendola all'oscuro del fatto che il loro secondo figlio fosse nato con delle gravi malformazioni fisiche.

Guzide scopre che suo figlio è morto per meningite

È questo il motivo per il quale Tarik scelse di dare in adozione il bambino, ingannando sua moglie facendole credere che Oylum fosse la loro vera bambina.

Un segreto che l'uomo ha custodito per tutti questi anni, fino a quando Guzide non deciderà di andare a parlare con la famiglia che prese in adozione il suo vero figlio biologico e scoprirà come stanno davvero le cose.

L'avvocato non potrà riabbracciare mai più suo figlio, perché Murat è passato a miglior vita. I genitori adottivi le spiegheranno che è deceduto dopo aver contratto una meningite gravissima che non gli ha dato via di scampo.

Un dolore straziante per Guzide che non riuscirà a perdonarsi e soprattutto non potrà mai perdonare il suo ex marito per questa immensa bugia che non le ha permesso di coltivare il rapporto con suo figlio biologico.

La soap Tradimento sospesa per la sosta estiva

In attesa di vedere in onda l'atteso finale di stagione di Tradimento, gli spettatori dovranno fare i conti con una pausa estiva che interesserà la soap a partire dal mese di luglio.

Mediaset ha scelto di sospenderne la messa in onda sia nella fascia del pomeriggio che in quella del prime time, così da non sprecare episodi durante i mesi più caldi della stagione estiva, quando gli spettatori potrebbero non essere collegati davanti al televisore.

In questo modo, le vicende conclusive della soap saranno trasmesse interamente durante la stagione autunnale.