Oylum tornerà a casa da Guzide con Can nella puntata di Tradimento di venerdì 20 giugno: "Voglio divorziare", dirà a sua madre spiegando che Karaman non si fida di lei.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman, dopo aver visto Tolga e Oylum insieme, insinuerà che sua moglie lo tradisca con il suo ex. L'uomo ammetterà di non fidarsi di Oylum che si sentirà molto ferita dalle sue parole e prenderà una drastica decisione. Mualla inviterà Kahraman a darsi da fare per risolvere, ma lui la inviterà a non intromettersi.

La gelosia di Kahraman per Tolga e Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum e Tolga soccorreranno Asli, un'amica in comune ferita da un colpo di arma da fuoco. I due ex si troveranno insieme perché Asli combinerà un incontro a loro insaputa, allo scopo di farli tornare insieme. Dopo la sparatoria in cui sarà coinvolta Asli, Tolga e Oylum correranno in ospedale per poi essere portati in commissariato per testimoniare su quanto è accaduto alla loro amica.

Oylum riceverà una telefonata di Kahraman e gli spiegherà tutto, ma ometterà la presenza di Tolga per evitare equivoci. Kahraman andrà in commissariato e quando vedrà il suo rivale accanto a sua moglie andrà su tutte le furie, deluso per la bugia di Oylum. L'uomo si convincerà che sua moglie abbia una storia clandestina con Tolga e lo veda a casa di Asli da tempo.

Kahraman non lascerà a Oylum il tempo di spiegarsi e rifiuterà le sue telefonate. Questo comportamento farà infuriare la ragazza che andrà in ufficio da suo marito per chiarire. Kahraman insinuerà che Oylum abbia una relazione clandestina con Tolga e non crederà al fatto che lei non sapeva che lo avrebbe incontrato a casa di Asli. "Non ti fidi di me", dirà Oylum sorpresa e delusa a Kahraman che confermerà di non avere più fiducia.

Oylum e Can andranno via da villa Dicleli

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 20 giugno, Oylum tornerà a villa Dicleli solo per prendere Can e andare via. La ragazza busserà a casa di Guzide mentre Mualla non riuscirà a spiegarsi il perché di questa decisione.

Oylum sarà molto chiara con sua madre: "Voglio divorziare", le dirà per spiegare il motivo della sua visita. Guzide chiederà ulteriori spiegazioni a sua figlia che con le lacrime agli occhi le racconterà che Kahraman non si fida di lei. La donna comprenderà Oylum e la stringerà in un abbraccio dicendole che la sua famiglia la sosterrà sempre. Nel frattempo, Mualla parlerà con Kahraman e lo inviterà a fare qualcosa per rimediare, ma lui le chiederà di non interferire.

L'incontro a sorpresa per Tolga e Oylum

Nelle puntate precedenti, Asli, una vecchia amica di Tolga e Oylum, è tornata in città dopo un lungo viaggio in India. La ragazza ha incontrato per caso Tolga e gli ha raccontato di aver trascorso due anni a meditare, mentre lui le ha detto che non sta più con Oylum.

Asli si è molto dispiaciuta per i suoi amici, ma non ha capito che tra loro è impossibile ricucire gli strappi. Pensando che Tolga e Oylum non si siano capito, Asli ha invitato entrambi a casa sua senza dire nulla all'uno della presenza dell'altro. Parlare non è servito a farli tornare insieme, ma Tolga ha provato ad aprirsi con Oylum e le ha spiegato che Selin ha perso la ragione a causa del suo amore per lei. Il discorso è stato interrotto da alcuni spari in giardino che hanno messo in allarme Oylum e Tolga.