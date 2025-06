Oylum aspetterà un figlio da Kahraman nelle ultime puntate di Tradimento e per lei ci sarà un finale dolceamaro, segnato dalla gioia della nuova vita in arrivo e dal dolore per la perdita di Tolga.

Le anticipazioni rivelano che Ozan sarà pronto a un nuovo inizio con Irem, una ragazza che sembrerà finalmente quella giusta per lui. Selin, invece, riceverà una proposta di lavoro da Oltan, che le offrirà un ruolo nella direzione del dipartimento legale.

Nuovi inizi e grandi dolori per Selin e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che non ci sarà un lieto fine per tutti i protagonisti.

Guzide, Oltan e le rispettive famiglie vivranno il grave lutto per la perdita di Tolga, che sarà ucciso poco dopo aver scoperto di essere il padre di Can. A togliere la vita al ragazzo sarà un colpo di arma da fuoco che partirà inavvertitamente da Ipek, in quel momento fuori di sé per la fine della sua relazione con Oltan. Per quest'ultimo saranno momenti di profondo dolore e la sua ultima speranza di andare avanti sarà il piccolo Can, tutto quello che gli resta del suo amato figlio.

Ipek pagherà i suoi errori in prigione per l'omicidio di Serra e Tolga e la giustizia trionferà. Oylum guarderà al futuro accanto a Kahraman con il piccolo Can e un altro figlio in arrivo. Selin, invece, non potrà fare altro che ricominciare da zero dopo aver perso suo marito e sua sorella. Ad aiutarla sarà Oltan, che le offrirà un lavoro nella sua prestigiosa azienda come capo del dipartimento legale.

La ragazza, a causa dei suoi problemi con la legge, non potrà aprire uno studio legale tutto suo né esercitare la professione di avvocato. Tuttavia, Oltan le proporrà di coordinare tutto il lavoro dei suoi legali e le offrirà uno spiraglio per il suo futuro lavorativo.

Umit pronto a partire dalla sua amata figlia

Il finale di Tradimento vedrà una nuova speranza anche per Ozan. Il ragazzo è sempre stato sfortunato in amore, prima con Lara e poi con Zelis. Entrambe le donne lo hanno ingannato e a farlo soffrire maggiormente è stata Zelis. Quest'ultima, dopo averlo sposato, ha tentato di incastrare lui e Oylum per l'omicidio di Behram da lei commesso. Anche per Zelis sarà fatta giustizia, perché la ragazza non uscirà dal carcere fino alla fine della stagione.

Ozan non vorrà più vederla dopo il divorzio, ma per lui si aprirà una nuova possibilità per essere felice. Il ragazzo incontrerà Irem, una ragazza che sembrerà finalmente quella giusta. Ozan preciserà che questa volta vorrà andarci con i piedi di piombo per non ripetere gli errori del passato. Ci sarà un'ottima notizia anche per Umit, che, dopo disperati tentativi di rivedere la sua bambina, finalmente avrà una possibilità concreta con lei. Il fratello di Guzide, poco dopo il secondo compleanno di Can, sarà pronto a partire in Svezia dalla sua bambina.

Tolga e il suo sogno di avere una famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Ozan ha appena divorziato da Zelis e non vuole più vederla. Il ragazzo si sta concentrando sul lavoro e, dopo aver ricevuto un premio importante, ha accettato un'offerta di Kahraman.

Quest'ultimo gli ha proposto di dirigere i lavori per la costruzione di un imponente ospedale a Istanbul. Tolga, invece, sta rincorrendo il suo sogno di avere una famiglia, ma il destino si è accanito contro di lui. Dopo aver perso la prima figlia avuta da Selin, Tolga e sua moglie hanno dovuto rinunciare anche alla bambina che avevano in affido. Il figlio di Oltan è disperato e non sa di essere già diventato padre da mesi, perché il bambino di Oylum è suo.