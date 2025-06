Ipek finirà in prigione per i suoi crimini nelle puntate finali di Tradimento: ci sarà dunque un amaro destino ad attenderla.

Le anticipazioni rivelano che Ipek sarà sempre più ossessionata da Sezai e questo la porterà a compiere diversi errori. Al chiudo fisso di suo padre si aggiungerà anche un sentimento morboso per Oltan e la follia di Ipek avrà un tragico epilogo perché la ragazza ucciderà Tolga. La giustizia, però, trionferà perché la tormentata corsa di Ipek terminerà in carcere.

Ipek pronta a tutto per Sezai e Oltan

Le anticipazioni di Tradimento annunciano un finale amaro per Ipek che dovrà pagare per tutto il male causato.

La figlia di Sezai vivrà la sua vita sempre al limite e la sua ossessione nei confronti di Guzide la spingerà a rovinare anche il rapporto con i due uomini che ama di più: Sezai e Oltan. Ipek ne combinerà di tutti i colori e arriverà a fingere di togliersi la vita, illudendosi che suo padre, devastato dai sensi di colpa, lasci Guzide e torni da lei. Le cose, però, non andranno affatto come Ipek spera e quando Yesim scoprirà che la ragazza è viva, per lei sarà l'inizio del declino. Oltan chiuderà la sua travolgente storia d'amore con Ipek appena verrà a sapere che la ragazza ha inscenato la sua morte. L'imprenditore non vorrà più saperne di Ipek che dovrà rinunciare anche a suo padre. Sezai, infatti, sarà a dir poco furioso con sua figlia e ka punirà voltandole le spalle per sposare Guzide e vivere liberamente il suo grande amore.

Ipek si ritroverà completamente sola, supportata soltanto da Neva, ma i suoi guai non finiranno qui. La vita della figlia di Sezai si incrocerà con quella di Serra che dopo aver annunciato alla stampa di essere incinta di Tolga sarà in fuga e le chiederà ospitalità. A causa dell'opportunismo di Serra, presto tra le due amiche scoppierà una lite che finirà nel peggiore dei modi. Ipek darà una spinta a Serra per cacciarla dalla sua casa e lei precipiterà dalle scale perdendo la vita.

L'ultima folle corsa di Ipek

Nelle puntate finali di Tradimento, Ipek riuscirà per un bel po' di tempo a farla franca, fingendo che la caduta di Serra sia stata un incidente. Nel frattempo, la donna scoprirà di aspettare un figlio da Oltan che però continuerà a non rispondere alle sue telefonate e le imporrà di stare lontano dalla sua vita.

Quando Sezai riceverà da Azra il video che prova l'omicidio di Serra, andrà da Ipek e la costringerà a costituirsi. A quel punto la ragazza confesserà a suo padre che è incinta e Sezai andrà a parlare con Otan di quello che ha saputo. L'imprenditore sarà sconvolto, ma Sezai lo metterà di fronte alle sue responsabilità e lui non si tirerà indietro per rispetto nei suoi confronti. Oltan sposerà Ipek solo per formalità ma subito dopo le firme sui documenti la lascerà di nuovo da sola e lei sarà sempre più disperata. Ipek avrà la sensazione di avere tutto il mondo contro e non si sbaglierà: anche Selin, infatti, appena uscita dall'ospedale psichiatrico, griderà vendetta per la more di sua sorella.

La ragazza andrà da Ipek, ma si limiterà solo a spaventarla con delle minacce molto pesanti. Poco dopo, Ipek perderà il figlio che aveva in grembo e con esso anche la speranza di un futuro con Oltan. Ipek non avrà più niente da perdere e giorno dopo giorno la sua follia prenderà sempre di più il sopravvento. Alla fine Ipek si presenterà in ufficio da Oltan e gli punterà contro un'arma, ma ad avere la peggio sarà Tolga che perderà la vita sotto gli occhi disperati di suo padre. La polizia arriverà troppo tardi, ma riuscirà ad arrestare Ipek che finirà in prigione per i suoi crimini.

Ipek e Oltan si stanno conoscendo

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek è stata da poco assunta da Oltan, ma tra i due è già nata una sintonia speciale.

La ragazza è riuscita a conquistare la fiducia del suo capo denunciando uno dei suoi collaboratori che faceva il doppio gioco a sfavore dell'azienda. Ipek, inoltre, si sta facendo spazio anche nella vita privata di Oltan ascoltando i suoi sfoghi su Tolga. La ragazza sta iniziando a far breccia nel cuore del suo capo e gli ha raccontato il suo passato difficile a causa della perdita di sua madre. Oltan è sempre più affascinato da Ipek che è bella e brillante e tra poco si lascerà travolgere totalmente dalla ragazza.