Ipek si venderà di Yesim diffondendo dei video compromettenti per screditare l'azienda di catering nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Yesim scoprirà gli inganni di Ipek e lei, per vendicarsi, studierà un modo per distruggere la sua carriera. La figlia di Sezai pubblicherà sul dark web un video in cui Yesim appare come una escort. Da quel momento i clienti del catering avranno delle brutte pretese nei confronti della donna che sarà molestata sul lavoro.

Yesim nuova nemica di Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek avrà una nuova nemica: Yesim.

L'antipatia della ragazza nei suoi confronti si farà sempre più forte quando scoprirà che Yesim ha messo in guardia Oltan sul suo conto. La situazione precipiterà quando il piano di Ipek di fingersi morta salterà proprio a causa di Yesim che andrà a raccontare tutto a Oltan e gli mostrerà le prove della sua follia. La figlia di Sezai si ritroverà all'improvviso sola: Oltan la lascerà e Sezai le volterà le spalle per sposare Guzide, deciso a non farsi più condizionare da lei.

Ipek avrà intenzione di far pagare tutto questo a caro prezzo a Yesim, ma la vendetta sarà un piatto servito freddo. Non ci sarà una reazione immediata di Ipek che sarà molto furba e non avrà intenzione di essere considerata da tutti come una ragazza violenta e fuori controllo. La prima mossa di Ipek sarà quella di rubare dal pc di Oltan il video che ritrae Yesim con un cliente del suo albergo e che risale a molti anni prima, quando la donna lavorava per lui.

Successivamente, Ipek si rivolgerà a un professionista per montare tutte le immagini in un video che lasci intendere che Yesim sia una escort. Come suggerito anche dal professionista, il video sarà diffuso nel dark web in modo da tutelare tutti loro e da evitare che possa essere eliminato facilmente. In breve tempo, le immagini arriveranno a molte persone e anche a qualche cliente di Yesim che la contatterà per il catering.

Yesim vittima di molestie sul lavoro

Nelle prossime puntate di Tradimento, i clienti di Yesim inizieranno ad assumere un comportamento molesto nei suoi confronti. Gli uomini daranno come per scontato che la donna, oltre al catering, dovesse avere delle attenzioni particolari per loro.

Dopo l'ennesimo episodio del genere, Umit interverrà in difesa di Yesim e arriverà alle mani con un cliente. La faccenda finirà in mano alla polizia che si occuperà del caso e si scoprirà finalmente il motivo dell'atteggiamento dei clienti. Il procuratore convocherà Yesim e Umit e mostrerà loro il video incriminato. Insieme alle immagini compromettenti, ci saranno chiaramente il nome di Yesim e l'azienda di catering che gestisce. La donna scoppierà a piangere tra le braccia di Umit e poi si recherà da Oltan, certa che sia stato lui a diffondere quel video. L'imprenditore negherà, ma capirà subito che c'è lo zampino di Ipek. "Hai rivelato i suoi inganni"; urlerà l'uomo, "Questa è la sua vendetta".

Yesim piangerà per la sua carriera rovinata, ma Oltan la tranquillizzerà dicendole che risolverà tutto.

I primi avvertimenti per Oltan

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim ha appena scoperto che Oltan e Ipek stanno insieme. La donna li ha incontrati per caso ad un evento a cui stava lavorando. Yesim è rimasta molto sorpresa, ma nello stesso tempo ha immaginato che Ipek stesse raggirando l'uomo. La madre di Oyku, infatti, conosce già i problemi mentali di Ipek, perché è stata lei a scoprire che la ragazza ha tentato di eliminare Guzide. Yesim è andata a far visita a Oltan e lo ha avvertito: "Stai uscendo con una malata di mente" . Kasifogku ha visto il video in cui Ipek era alla guida dell'auto che ha tentato di investire Guzide e ha affrontato la ragazza. Ipek ha fatto la vittima e ha spiegato a Oltan che Guzide sta facendo di tutto per calunniarla.