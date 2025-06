Le anticipazioni di Tradimento annunciano una brutta vicenda giudiziaria che vedrà coinvolti due dei protagonisti. Nella puntata in onda nel pomeriggio di sabato 14 giugno su Canale 5, Yesim e Umit verranno arrestati con l’accusa di omicidio colposo. Guzide e Sezai prenderanno le difese dei due soci in affari. Nel frattempo, Selin vorrà incontrare la famiglia biologica della bambina deceduta che aveva avuto in affido. Per la moglie di Tolga ci sarà poi un gesto tragico: tenterà il suicidio, ma verrà salvata dal marito. Spazio anche alle vicende di Oylum, Kahraman e Can, che trascorreranno del tempo insieme, vivendo come una vera famiglia.

Yesim e Umit vengono rilasciati

La breve parentesi imprenditoriale di Yesim e Umit terminerà con un tragico evento. I due verranno infatti arrestati in seguito alla morte di un loro commensale, deceduto durante una cena da loro organizzata. Guzide e Sezai prenderanno le loro difese, riuscendo a farli uscire di prigione. Purtroppo, però, il ritorno in libertà di Yesim e Umit avrà un prezzo elevato: sarà necessario pagare una cauzione molto alta. Sezai si offrirà di coprire l’intero importo per entrambi, ma Guzide preferirà che il suo compagno paghi solo la cauzione del fratello Umit, lasciando a Tarik il compito di saldare quella di Yesim.

Selin tenta il suicidio, ma viene salvata da Tolga

Nel frattempo, un sito minaccerà di pubblicare la notizia della prematura morte della figlia di Tolga e Selin: per evitare la diffusione dell’indiscrezione verrà richiesta una somma di denaro.

Intanto, Selin vorrà incontrare la famiglia biologica della piccola per chiedere perdono. Tolga, pur essendo contrario all’iniziativa della moglie, deciderà comunque di accompagnarla all’incontro. Seguirà una tragica conseguenza: Selin, distrutta dal dolore, tenterà il suicidio, ma verrà salvata da Tolga. Tuttavia, la vicenda non si concluderà in modo sereno, poiché la ragazza verrà ricoverata in un ospedale psichiatrico.

Per Oylum, invece, sarà il momento di voltare definitivamente pagina, trascorrendo del tempo in montagna con Can e Kahraman, vivendo per la prima volta come una vera famiglia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tolga ha fatto irruzione a casa di Mualla

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Tolga ha fatto irruzione nella villa di Mualla con diversi uomini armati.

L’intento del figlio di Oltan era quello di fuggire con Oylum, ma lei si è infuriata e ha rifiutato ogni contatto con lui.

Nel frattempo, Mualla ha finto di portare Behram in una clinica specializzata per il recupero dei pazienti in coma da tempo, ma si è trattato solo di una messa in scena. In realtà, Behram è deceduto: Mualla ha organizzato il funerale di suo figlio in gran segreto.