Le nozze di Oylum e Kahraman saranno rovinate dall'arresto di Mualla nella puntata di Tradimento in onda giovedì 12 giugno. Le anticipazioni rivelano che le accuse a carico di Mualla saranno gravissime: "Ha ucciso e seppellito suo figlio Behram". La signora Dicleli, però, con Nazan spiegherà che non ha tolto la vita a suo figlio, ma lo ha seppellito di nascosto per una questione di famiglia. Il procuratore aprirà le indagini e riesumerà il corpo di Behram. Mualla, in lacrime, chiederà perdono a suo figlio per non avergli organizzato una cerimonia degna del suo cognome.

La polizia porterà via Mualla dalla cerimonia

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che arriverà il grande giorno per Kahraman e Oylum che saranno pronti ad unirsi in matrimonio. Oylum giurerà a Guzide che sarà felice con Kahraman e alla villa di Mualla tutto sarà curato nei minimi dettagli per una cerimonia da sogno. Gli sposi si siederanno al tavolo e pronunceranno davanti ai loro cari le promesse di matrimonio e riceveranno gli applausi di tutti i presenti. La grande festa sarà interrotta dall'arrivo della polizia, che chiederà a Mualla di seguire gli agenti in procura.

Nessuno riuscirà a capire il motivo dell'arresto, così Nazan si farà avanti dicendo che è un giudice e vuole conoscere le accuse a carico di sua zia.

"Mualla Dicleli ha ucciso e seppellito suo figlio Behram", dirà l'agente a gran voce, sorprendendo tutti. Kahraman penserà ad una calunnia e inviterà sua zia Mualla a telefonare in Svizzera, alla clinica in cui si trova suo cugino. La signora Dicleli, tuttavia, dovrà ammettere con Kahraman: "Ho seppellito mio figlio, era andato via", dirà lasciando a bocca aperta Oylum e Guzide. Kahraman si scuserà con sua moglie, ma seguirà Mualla in commissariato, mentre Ozan chiederà a sua sorella di lasciare subito villa Dicleli. La sposa, però, non avrà intenzione di lasciare la sua vita e rifiuterà la richiesta di suo fratello.

Il grande assente alle nozze di Oylum e Kahraman

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 12 giugno, Sezai non sarà presente al matrimonio di Oylum.

L'uomo confiderà a Neva di non aver avuto il coraggio di presentarsi accanto a Guzide senza prima averle parlato. "Devo dirle che Ipek ha tentato di ucciderla", dirà a Neva che lo inviterà a fare silenzio sulla vicenda.

Nel frattempo, Mualla arriverà dal procuratore e con l'aiuto di Nazan spiegherà che suo figlio era in stato vegetativo da molto tempo e la situazione è peggiorata all'improvviso. Mualla racconterà che Behram è morto e lei lo ha seppellito alla fattoria senza dichiararne il decesso per questioni di famiglia. Il procuratore sarà costretto ad aprire il caso e il corpo di Behram verrà riesumato. Mualla si scuserà con suo figlio: "Avrei voluto tutta Diyarbakir al tuo funerale, ma non potevo", spiegherà.

"Perdonami figliolo", dirà Mualla crollando in un pianto disperato.

La morte di Behram e il piano di Mualla

Nelle puntate precedenti, Behram ha perso la vita dopo una grave crisi. L'infermiera ha chiamato subito Mualla che ha pensato di tenere tutto nascosto per paure di perdere il piccolo Can. La signora Dicleli ha detto a tutta la famiglia che Behram era stato trasferito ni una clinica in Svizzera per una cura sperimentale. In realtà, Mualla è partita con l'ambulanza e la salma di suo figlio è stata seppellita in una fattoria.

La donna ha organizzato una piccola cerimonia e ha detto addio per sempre a Behram, continuando a fingere con Kahraman e Oylum. Il piano di Mualla sembrava perfettamente riuscito, perché nessuno ha sospettato nulla di quello che era successo. Inoltre, Kahraman e Oylum si sono avvicinati molto, tanto che hanno deciso di convolare a nozze, proprio come desiderava Mualla.