Martina scriverà delle lettere false firmate da Catalina per Adriano nelle prossime puntate de La Promessa: l'iniziale sollievo lascerà spazio ai dubbi per la singolarità delle missive.

Le anticipazioni rivelano che Jacobo scoprirà l'inganno di Martina confrontando la sua grafia con quella delle lettere, arrivate tutte senza francobollo. La ragazza ammetterà le sue colpe precisando che voleva solo sollevare Adriano.

Preoccupazione per Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'addio di Catalina lascerà un vuoto immenso negli abitanti del palazzo.

A soffrire maggiormente della partenza sarà Adriano che si sentirà solo e penserà anche di trasferirsi con i bambini. Alonso tratterrà suo genero che potrà contare sull'aiuto di tutta la famiglia. Martina starà particolarmente vicina ad Adriano e ai suoi figli, soprattutto perché Catalina nella sua lettera di addio le chiederà chiaramente di occuparsi della sua famiglia. I giorni proseguiranno senza avere alcuna notizia della donna a tutti si convinceranno che andare via sia stata una sua scelta. Nessuno sospetterà che dietro la partenza di Catalina c'è Leocadia. Martina vivrà il dolore di Adriano che avrà diversi momenti di disperazione perché penserà che sua moglie lo abbia lasciato senza alcun rispetto.

Dopo diverse settimane di silenzio, al palazzo arriverà una lettera che farà rinascere la speranza in Adriano: sarà firmata da Catalina ma non avrà alcun indirizzo, né francobollo.

Jacobo risolverà il mistero delle lettere senza francobollo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano leggerà con avidità le poche parole di sua moglie che gli chiederà tempo e pazienza. A questa lettera ne succederanno altre che rassicureranno la famiglia sul fatto che Catalina stia bene. Ma come ha osato la donna farsi sentire dopo le minacce di Valladares? La domanda tormenterà Leocadia che inizierà a temere di essere scoperta. La signora De Figueroa affiderà le missiva e un investigatore che però non saprà darle informazioni di nessun tipo sulla provenienza di quelle lettere.

A quel punto Leocadia chiederà l'aiuto di Jacobo che analizzerà quelle righe in cerca di un indizio. La mancanza di francobollo farà nascere nell'uomo il sospetto che Catalina non abbia inviato nessuna lettera, ma sia stato qualcuno del palazzo a scriverle. A Jacobo basterà poco: entrerà nella stanza di Martina e confronterà le calligrafie. Messa di fronte all'evidenza, la ragazza proverà a negare ma poi dovrà ammetterlo: è stata lei a scrivere quelle missive, ma giurerà di averlo fatto per tranquillizzare Adriano che sarà a dir poco deluso e furioso.