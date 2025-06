Le trame delle puntate turche di Tradimento, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Selin scoprirà che Serra ha perso la vita cadendo dalle scale. Non esiterà a incolpare Oltan e Tolga della tragedia.

Oylum dona un rene a Tolga per salvargli la vita, Oltan grato

Selin sparerà a Tolga quando Serra le racconterà che aspetta un figlio da lui. Selin finirà dietro le sbarre, mentre suo marito in ospedale, dove sarà necessario sottoporlo a un trapianto di rene per salvargli la vita. Le ricerche del donatore si riveleranno più ardue del previsto, fino a quando Oylum non deciderà di aiutare Tolga, visto che è compatibile.

Una decisione che metterà a repentaglio il matrimonio di Oylum con Kahraman. Oltan, invece, sarà grato a Oylum, al punto da chiamare con il nome un centro per bambini appena costruito a Istanbul.

Selin crede che i Kasifoglu abbiano ucciso sua sorella Serra

Serra perderà la vita, cadendo per le scale in seguito a una lite con Ipek. In carcere, Selin perderà la ragione quando scoprirà della morte della sorella e considererà i Kasifoglu i responsabili della tragedia.

La donna mostrerà forti segnali di squilibrio mentale, soprattutto quando suo marito si presenterà in carcere a parlare con lei. Tolga sosterrà che Selin sia caduta nel baratro della follia solo perché lui non è riuscito ad amarla in quanto ancora innamorato di Oylum. Tolga deciderà di mettere fine alle sofferenze della moglie ordinando al suo avvocato di non presentare denuncia nei suoi confronti, per garantirle una scarcerazione in tempi brevi.

Una decisione che non piacerà a Oltan, che cercherà invano di convincere il figlio a cambiare idea.

Yesim ha ritrovato Ipek nascosta nell'abitazione di un'anziana coppia

Cos'è successo nelle puntate di Tradimento andate in onda a fine giugno su Canale 5? Sezai non ha perso le speranze di ritrovare Ipek, mentre Yesim, convinta che la ragazza non si fosse tolta la vita che la giovane si fosse tolta la vita e ha iniziato una personale ricerca per ritrovarla. La donna ha ritrovato Ipek nell'abitazione di un'anziana coppia, dove si era rifugiata dopo aver simulato il suicidio. Yesim è corsa da Oltan per informarlo del ritrovamento di Ipek. L'imprenditore ha posto fine alla storia d'amore con la fidanzata deluso da quello che ha fatto.

Intanto, Oylum e Kahraman sono apparsi sempre più distanti. L'uomo si è recato a casa di Guzide per chiedere perdono alla moglie, trovandovi Mualla visibilmente alterata.