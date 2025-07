Cambio di palinsesto sulle reti Mediaset dal 21 al 26 luglio 2025, con la riduzione della durata de La forza di una donna nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Dopo la maratona degli ultimi giorni, la soap opera andrà in onda in versione accorciata, a partire dalle 16:25.

Variazioni di orario anche per Innocence, la serie turca che ha debuttato nel fine settimana di Canale 5: la puntata di sabato 26 luglio inizierà alle 14:30.

La forza di una donna accorcia: cambio palinsesto tv 21-26 luglio

Il palinsesto di Canale 5 continuerà a subire delle variazioni a partire da lunedì 21 luglio, quando si assisterà all'ennesima variazione del daytime pomeridiano.

Subito dopo l'appuntamento con Beautiful, alle 14:20 andrà in onda una doppia puntata di Forbidden Fruit in prima visione.

La serie turca, che sta crescendo sempre più negli ascolti del pomeriggio, sarà in onda fino alle 16:20, raggiungendo la durata complessiva delle due ore. A seguire, ci sarà spazio per le nuove puntate de La forza di una donna, anche se la serie subirà una riduzione della durata complessiva.

Innocence anticipa la messa in onda nel palinsesto del 26 luglio

Rispetto alle ultime puntate trasmesse questa settimana su Canale 5, sarà in onda dalle 16:25 alle 18:40, prendendo sempre il posto dei film sentimentali che sono stati cancellati dalla programmazione pomeridiana estiva.

A seguire, alle 18:40, ci sarà spazio per la nuova edizione di Sarabanda condotta da Enrico Papi, che terrà compagnia al pubblico fino al Tg5 delle 20.

Cambiamenti di programmazione anche al sabato pomeriggio: il 26 luglio, l'appuntamento con la serie tv Innocence prenderà il via alle 14:30 e non alle 14:45, come accadrà il 19 luglio, anticipando così la messa in onda di quindici minuti, per poi lasciare spazio alla replica di Viola come il mare con Can Yaman.

Il successo Auditel de La forza di una donna in daytime

Un successo clamoroso per La forza di una donna che, nella fascia del primo pomeriggio, sta registrando ascolti sempre più elevati. La media è stata di circa 1,8 milioni di telespettatori in questo primo mese e mezzo di messa in onda, toccando anche il 21% di share.

I record non sono mancati nel corso di queste settimane: dopo aver toccato la soglia del 22,50%, la serie aveva raggiunto anche la media del 24,40%, confermando l'alto gradimento da parte del pubblico di Canale 5, con picchi che hanno toccato anche la soglia dei 2,2 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano.