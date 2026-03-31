Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore, la celebre soap di Rai 1 che continua a conquistare il pubblico del pomeriggio. Nella giornata di lunedì 6 aprile, infatti, la serie non andrà in onda a causa delle festività di Pasquetta. Una pausa momentanea che farà slittare la messa in onda delle nuove puntate.

Stop per Pasquetta: cosa succede lunedì 6 aprile

Come da tradizione televisiva, il palinsesto Rai subirà alcune variazioni in occasione delle festività pasquali. Per questo motivo, Il Paradiso delle Signore verrà temporaneamente sospeso lunedì 6 aprile, lasciando spazio a una programmazione speciale dedicata alla giornata festiva.

Una decisione che non sorprende i fan più affezionati, già abituati a questi cambiamenti durante le ricorrenze più importanti dell’anno.

Quando torna in onda la soap

Buone notizie per gli spettatori: lo stop durerà solo un giorno. La soap riprenderà regolarmente martedì 7 aprile, tornando ad occupare il consueto slot pomeridiano su Rai 1.

Le nuove puntate promettono colpi di scena e sviluppi importanti nelle trame, mantenendo alta la tensione narrativa che da sempre caratterizza la serie.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: il ritorno della contessa Adelaide

Grande attesa per il ritorno di uno dei personaggi più amati e discussi della soap, Adelaide di Sant'Erasmo. La contessa, figura centrale e carismatica, tornerà protagonista nelle prossime puntate portando con sé nuovi intrighi e segreti.

Il suo rientro potrebbe rimescolare gli equilibri tra i personaggi, dando vita a nuove dinamiche e possibili scontri all’interno del Paradiso.

Un appuntamento imperdibile per i fan della soap Rai

Nonostante la breve pausa per Pasquetta, Il Paradiso delle Signore continua a confermarsi come uno degli appuntamenti più seguiti del daytime italiano. Il ritorno di Adelaide e le nuove storyline rendono le prossime puntate imperdibili per gli appassionati.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 7 aprile, quando la soap tornerà a emozionare il pubblico con nuove storie, amori e colpi di scena che condurranno verso il gran finale di questa decima stagione di successo.