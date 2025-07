Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nel mese di agosto con lo stop di Battiti Live nella fascia del prime time.

Lo show musicale, condotto da Ilary Blasi, terminerà la sua messa in onda con una puntata dedicata al best of.

In prima serata, invece, proseguirà La notte nel cuore, la serie turca che nelle ultime settimane ha registrato ascolti in costante crescita, arrivando a toccare anche il 16% di share su Canale 5.

Nessuno stop per La notte nel cuore: cambio programmazione Mediaset agosto 2025

L'appuntamento con La notte nel cuore non subirà stop ad agosto: al momento, la messa in onda è confermata per tutto il mese nel prime time della domenica.

Mediaset ha scelto di far proseguire gli episodi in prima visione anche durante il mese più caldo della stagione estiva, durante il quale si assisterà a un sostanziale calo della platea televisiva.

Una decisione che renderà felici i fan della serie turca, che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti, tanto da permettere a Canale 5 di raggiungere anche la soglia dei 2 milioni di spettatori contro gli show e le fiction in replica trasmesse su Rai 1.

Stop per Battiti Live nella fascia serale di Canale 5, prosegue La ruota della fortuna

Il cambio di programmazione Mediaset per il mese di agosto riguarderà l'appuntamento con Battiti Live, lo show musicale estivo di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin.

L'ultima puntata di questa edizione andrà in onda lunedì 11 agosto con la consueta puntata best of.

In access prime time, invece, per tutto il mese di agosto proseguirà la messa in onda de La ruota della fortuna, il quiz a premi condotto da Gerry Scotti pronto a debuttare in questa nuova fascia oraria per cercare di conquistare pubblico in vista della sfida autunnale contro Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, leader della fascia dell'accesso serale.

La sfida tra Scotti e De Martino in access

Nella stagione tv che si è appena conclusa, Affari Tuoi ha dominato la scena con oltre il 28% di share contro il 14% registrato da Striscia la notizia su Canale 5.

Gerry Scotti, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso che l'obiettivo de La ruota della fortuna sarà quello di far perdere circa 3 punti percentuali di share al programma condotto da De Martino, facendolo passare così dal 28% al 25% in modo tale che Mediaset possa riconquistare pubblico in quello slot orario.