La terza stagione della serie tv Hercai – Amore e vendetta continua ad appassionare su Real Time. Le anticipazioni della dodicesima puntata, in onda il 14 luglio, rivelano che Hazar scoprirà la vera identità del padre di Reyyan, mentre Aslan stupirà tutti fingendo di suicidarsi durante un banchetto. Nel frattempo, Fusun rivelerà a Miran un importante segreto del suo passato e si scoprirà che Dilsah non è morta come tutti credevano.

Mahfuz è il padre di Reyyan

Nei nuovi episodi, Hazar sarà ancora sconvolto all’idea che Miran sia suo figlio biologico.

Nonostante ciò, non rifiuterà di incontrare Mahfuz e di confrontarsi con lui. Durante l’acceso faccia a faccia, quest’ultimo confesserà al rivale di essere il vero padre di Reyyan.

Cihan picchia Aslan

Aslan sarà preda dei suoi disturbi mentali, che faranno crescere a dismisura la sua ossessione per Reyyan. Arriverà persino a progettare di rapirla pur di stare con lei. La situazione peggiorerà quando Cihan lo troverà e lo picchierà. A quel punto, Aslan perderà la poca lucidità che gli era rimasta e accetterà di lavorare per Azize. Quest’ultima accompagnerà il suo complice alla tenuta per partecipare a una cena in cui dovranno spaventare Reyyan.

Prima di mettere in atto il piano, però, Aslan si recherà in bagno per togliere tutte le munizioni dalla sua pistola, ignaro che Miran lo sta spiando.

Rientrato al tavolo, estrarrà l’arma di fronte ai presenti e minaccerà di togliersi la vita. Conoscendo il suo segreto, Miran interverrà prontamente e lo disarmerà.

Miran fugge da Hazar

Fusun ritornerà improvvisamente nella vita di Miran e gli confesserà che Hazar è suo padre. Il giovane non prenderà bene la notizia e affronterà Hazar per chiedergli spiegazioni. Dopo un acceso confronto con il padre, Miran scapperà nel bosco per allontanarsi da tutto e riordinare le idee. Hazar deciderà di seguirlo per consolarlo e spiegargli che anche lui era all’oscuro di tutto. Tuttavia, l’uomo non riuscirà a farsi ascoltare dal figlio e deciderà di recarsi alla tomba di Dilsah per trovare un po’ di conforto.

Giunto lì, Hazar si renderà conto che la tomba è vuota, perché Dilsah è viva, contrariamente a quanto tutti pensavano.

Dove vedere le puntate di Hercai in chiaro e in streaming

Hercai – Amore e vendetta è trasmessa in Italia da Discovery in chiaro su Real Time, ogni lunedì in prima serata. Le repliche delle puntate vanno in onda il lunedì alle 23:05 e il sabato mattina alle 9:40, sempre su Real Time. Hercai è disponibile anche in streaming su Discovery+, la piattaforma online di Discovery che richiede un abbonamento a pagamento per usufruire dei vari servizi.