Tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island andata in onda giovedì 10 luglio su Canale 5, c'è stato Simone nonché fidanzato di Sonia B. Sul web diversi utenti hanno ironizzato sul protagonista in quanto quest'ultimo ha detto di essere terrapiattista, di non credere che l'uomo sia andato sulla luna e che i dinosauri non si sono mai estinti: "La cosa che mi lascia perplessa e sconvolta è che lui è convinto di ciò che dice e fa".

L'ironia del web sulle teorie di Simone

Durante la seconda puntata di Temptation Island, i protagonisti ne hanno approfittato per scambiare due chiacchiere con le single presenti nel villaggio.

Simone ne ha approfittato per raccontare le sue teorie: "Sono terrapiattista. Sferica, non tridimensionale, tonda. Mai assolutamente, come l'uomo non è mai andato sulla luna. Come sono esistiti i giganti, come i dinosauri non si sono mai estinti".

Di fronte alle convinzioni del fidanzato di Sonia B. le tentatrici sono rimaste spiazzate, ma anche sul web non è mancata l'ironia. Un utente ha affermato: "La cosa che mi lascia sconvolta e perplessa è che Simone è convinto di ciò che dice e fa". Un altro ha aggiunto: "Qualcuno smonti l'autostima di Simone perché già con quelle idee che ha per me rimarrebbe single a vita". A seguire tantissimi altri utenti di X hanno ironizzato sulle parole del protagonista emiliano: "Temptation Island è esclusivamente alla seconda puntata, ma sono già piena di quello che dice Simone", "Per stare con uno come Simone ci vuole davvero tanta pazienza", "Mi fa ridere la tentatrice che ogni volta che Simone apre bocca vorrebbe scappare più lontano possibile", "A me dispiace molto per Sonia ma veramente mi viene da ridere sentendo i discorsi di Simone e pensando a quelle povere tentatrici che cercano di rimanere serie".

Sonia B. scopre di essere stata tradita dal partner

Intanto Simone è finito al centro delle polemiche anche per aver confidato ad un suo compagno d'avventura di aver tradito la sua partner.

Tutto è partito da una confidenza del fidanzato di Sonia B. a cui ha raccontato alcune sue fantasie quando si trova in palestra. A quel punto Simone ha rivelato che una delle sue fantasie si è trasformata in realtà.

Una volta visto il video, Sonia è scoppiata a piangere e ha più volte detto alle altre ragazze di non meritare tutto ciò.

Temptation Island: anticipazioni 3^ puntata

In occasione della terza puntata, Sonia M. e Alessio saranno ancora i protagonisti nonostante sia la prima coppia scoppiata di quest'edizione.

Antonio invece andrà in crisi nel vedere la sua compagna Valentina sempre più vicina ad uno dei single. Per Marco non andrà meglio, la sua fidanzata Denise infatti è sempre più in sintonia con il single Flavio.