A circa un mese e mezzo dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, Ida Platano ha lasciato intendere che non dovrebbe rientrare nel parterre Over. In un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha ribadito di essere single e di non cercare un fidanzato perché sta benissimo da sola. Ida, però, sta valutando l'ipotesi di trasferirsi nella sua città d'origine (in Sicilia), che aveva lasciato molti anni fa per amore.

Ida ancora lontana da un rientro nel cast

Da quando si è conclusa l'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, molti sono tornati a sperare in un rientro di Ida nel parterre Over, magari già da fine agosto (quando cominceranno le registrazioni della nuova stagione).

Secondo quello che Ida ha dichiarato sui social di recente, però, questa speranza potrebbe rimanere vana, perché lei non sembra affatto intenzionata a rimettersi in gioco per cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

In un video nel quale ha parlato di un suo possibile ritorno in Sicilia in pianta stabile dopo tanti anni a Brescia, ha detto: "Sono venuta qui per amore e per amore tornerei giù".

Prima che qualcuno potesse fraintendere le sue dichiarazioni, ha aggiunto: "Non c'è nessuno nella mia vita. Sono felice e serena, ho un equilibrio e non sto cercando niente. Prima sì, lo cercavo intensamente. Oggi sono fiera di me e va bene così".

Il probabile ritorno in Sicilia

Anche se in maniera velata, dunque, Ida potrebbe aver anticipato che a fine agosto non parteciperà alle registrazioni di Uomini e donne perché non intende mettersi alla ricerca di un compagno come ha fatto negli anni passati.

Al momento, un suo rientro nel cast del trono Over appare alquanto improbabile, ma le cose potrebbero cambiare di qui all'inizio delle riprese delle puntate che poi saranno trasmesse su Canale 5 da metà settembre.

Ida, inoltre, sta valutando di stravolgere la sua vita tornando in Sicilia, la regione che ha lasciato molto tempo fa per amore: attualmente la dama abita e lavora a Brescia.

Un anno senza Ida nel cast

Ida ha scelto di non partecipare a Uomini e donne lo scorso settembre, quando le è stato proposto di riprendere posto nel parterre Over dopo quasi sei mesi sul trono.

Dopo l'estate, è stata ospite del dating show e ha spiegato che non si sarebbe riaccomodata tra le dame perché non si sentiva pronta a nuove conoscenze.

Ida non si è più vista agli Elios per tutta la stagione, e la redazione potrebbe fare a meno di lei anche nell'edizione che prenderà il via a fine agosto.