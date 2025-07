Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 21 al 25 luglio Michele cercherà in ogni modo di dare credito alle segnalazioni ricevute in sogno da Agata circa il luogo in cui si trova il corpo di Assane. Viola invece sarà divisa tra due fuochi, il suo amore per Damiano e la sua volontà di non voler lasciare solo Eugenio. Mariella e Guido si riavvicineranno nuovamente.

La reazione di Damiano

Dopo aver confessato a Damiano la sua intenzione di accompagnare Eugenio a Milano, Viola dovrà fare i conti con la freddezza del suo compagno.

Damiano spiazzato dalla dichiarazione della sua compagna, inizierà a dubitare dell'autenticità dei sentimenti della donna nei suoi confronti. È si sfogherà con Raffaele al quale esporrà le sue perplessità in merito alla situazione. Il portiere cercherà di mediare tra i due e fare in modo che tra loro ritorni il sereno, ma la frattura sarà difficile da risanare. Al contempo Viola comunicherà al padre di suo figlio la sua decisione di volerlo accompagnare nel suo percorso a Milano. La risposta dell'uomo però sorprenderà Viola che racconterà tutto a sua madre. Sarà proprio Ornella a interrogare sua figlia sui suoi reali sentimenti per Eugenio, ma la ragazza non la prenderà affatto bene.

Il nuovo impiego di Renato

Renato, ancora in contrasto con Raffaele, inizierà a familiarizzare con l'intelligenza artificiale a casa di Niko. L'uomo infatti, affascinato dalle potenzialità osservate durante l'utilizzo da parte di Niko e Jimmy, inizierà a utilizzarla e ci prenderà gusto, tanto da farsi sfuggire la situazione di mano. Ordinerà anche lui la sua l'assistente virtuale e aspetterà impaziente il suo arrivo. Tra Guido e Mariella, invece, ci sarà un nuovo momento di vicinanza. Lollo continuerà a fare pipì a letto di notte e per questo motivo Mariella chiederà a Guido di passare qualche giorno a casa con loro. Sarà proprio questa richiesta della donna a provocare un forte e pericoloso riavvicinamento tra loro.

Michele continuerà a riflettere su quanto Agata gli ha comunicato in sogno. La sua ossessione per il ritrovamento del corpo di Assane finirà per fare preoccupare Silvia e Rossella che impotenti assisteranno alla sua volontà di voler ritrovare Assane a tutti i costi, sganciandosi completamente dalla realtà. L'uomo farà in modo di indirizzare le ricerche nel punto in cui Agata gli ha rivelato si trovi Assane in sogno. Sarà Damiano a dare credito alla sua tesi e ad accettare di indagare proprio nel campo dell'Agro aversano nel punto indicato dal giornalista.

I cantieri alla deriva

Gennaro, nonostante il difficile momento per la sua azienda, inizierà a godere i privilegi dell'essere l'amministratore delegato dei cantieri Flegrei.

Marina e Roberto continueranno a contrastarlo in ogni modo ma l'uomo continuerà a godere dei piaceri derivanti dalla sua posizione privilegiata incurante delle conseguenze e anche dei sentimenti di Antonietta nei suoi confronti. Non andrà meglio nemmeno alla Terrazza. Giulia infatti, dopo un iniziale momento di positività, ripiomberà nello sconforto a causa dell avanzare della malattia di Luca. Per questo motivo la donna deciderà di fare una proposta a Rosa. Picariello, rimasta senza parole per la richiesta della donna, inizierà a riflettere sui problemi e i contro della sua proposta.

Ipotesi su Viola e Eugenio

La malattia di Eugenio, ha fatto in modo di fare emergere il forte legame che ancora esiste tra lui e Viola.

La donna infatti senza pensarci due volte non ha esitato a voler stare accanto al suo ex marito ad ogni costo, incurante delle conseguenze della sua scelta. La sua decisione di accompagnare Eugenio a Milano creerà una frattura tra lei e Damiano. Potrebbe essere questa la causa di una rottura tra i due. La sua partenza potrebbe segnare la fine della sua relazione con il poliziotto.