Nella soap Un posto al sole nel corso della settimana che va dal 15 al 19 dicembre Rossella si mostrerà molto preoccupata Riccardo, il quale intanto apprenderà che il posto di primario verrà assegnato a un suo collega.

Intanto la tresca tra Eduardo e Stella continuerà nonostante i tentativi di Rosa di riportare suo fratello sulla retta via. Viola invece comunicherà a su madre di voler ricominciare con Eugenio.

Il timore di Gennaro

Dopo aver scoperto del ritorno di Okoro in città, Gennaro Gagliotti comincerà a temere per la propria posizione, essendo convinto che il suo ex collaboratore senegalese possa tirarlo in ballo come mandante dell'omicidio di Assane.

Proprio mentre Gennaro si accingerà a distruggere qualsiasi prova contro di lui, Okoro verrà arrestato.

Gennaro vivrà dei momenti angoscianti con la paura che l'uomo possa accusarlo, ma a sorpresa non verrà menzionato durante la sua confessione, perché convinto del fatto che lo spirito di Agata possa fargli del male.

Dopo questo inatteso sviluppo in molti saranno delusi: Michele, che era convinto di arginare Gagliotti e accusarlo anche di caporalato, ma anche Marina e Roberto, certi di potersi finalmente liberare della presenza negativa dell'imprenditore dai cantieri, ma ancora una volta Gennaro riuscirà a farla franca.

A Palazzo Palladini intanto si continuerà a discutere sulla scelta del nuovo portiere.

Grazie a un' idea di Raffaele (non ancora nota) si riuscirà a risolvere la questione dell'appartamento da destinare al portiere. Sarà Otello, felice per la soluzione trovata da Raffaele, a comunicare a Rosa di aver trovato il modo di risolvere il problema che le impediva di accettare il lavoro a palazzo senza dover sfrattare la famiglia Del Bue.

Riccardo in crisi

Rossella continuerà a notare il comportamento di Riccardo in corsia. Il medico, seppur con difficoltà, continuerà a coprire i turni dei suoi colleghi nonostante appaia fisicamente debilitato. Tutti penseranno che il suo comportamento sia dettato dal fatto che si aspetta di essere nominato primario, ma la scelta del direttore sanitario sarà un'altra: Riccardo alla fine non verrà scelto e questa scoperta peggiorerà ancora di più il suo stato d'animo.

Intanto la tresca tra Eduardo e Stella proseguirà, tra i due amanti il legame si farà sempre più profondo ma l'uomo non si accorgerà che la ragazza in realtà nasconde un grande segreto. Ignara che nella vita del fratello ci sia un'altra donna, Rosa farà di tutto per riportare la pace tra lui e Clara, ormai in crisi da tempo. Tra lei e Damiano invece le cose andranno sempre meglio. Grazie alla recita di Natale di Manuel tra i due aumenterà la complicità.

Intanto Viola ed Eugenio dopo una serie di fraintendimenti riusciranno finalmente a chiarirsi e decideranno di dare una nuova chance al loro rapporto. La professoressa Bruni successivamente lo comunicherà anche a sua madre, che ne sarà ben felice.

Bice infine continuerà a circuire Cotugno pur di recuperare il suo denaro. La donna sarà pronta a immolarsi per la pratica, mentre il barone di Roccasecca continuerà a chiedersi se l'interesse della donna nei suoi confronti sia autentico o meno.

Ipotesi sul segreto di Stella nei confronti di Eduardo

Non è ancora chiaro che cosa stia nascondendo Stella, ma ciò che è certo è che Eduardo si fida completamente di lei, tanto da non accorgersi che la ragazza lo sta ingannando.

La donna potrebbe essere chiunque, da un'infiltrata della polizia, decisa a sorvegliare il suo comportamento, fino a un' affiliata della camorra che può volersi vendicare di Eduardo.