La permanenza in Sardegna di Belen Rodriguez, inizialmente raccontata come una vacanza serena con i figli Santiago e Luna Marì, è stata improvvisamente offuscata da un episodio che ha fatto discutere l’opinione pubblica. In un’area di servizio nei pressi di Porto Cervo, la showgirl argentina è stata protagonista di un alterco con un benzinaio.

Il motivo del litigio è dovuto a un birillo posto a bloccare il passaggio di veicoli in una zona dove erano in corso lavori stradali. Secondo quanto riportato, Belen, a bordo del suo fuoristrada, avrebbe deciso di spostare il segnale per procedere comunque, nonostante il divieto.

L’addetto alla pompa, notando la scena, si sarebbe avvicinato per fermarla, dando il via a un botta e risposta dai toni piuttosto accesi.

Il botta e risposta ripreso in un video

La scena è stata immortalata in un filmato diffuso sui social ha scatenato un’ondata di commenti. Nel video si sente l’uomo chiedere: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”. La risposta di Belen Rodriguez, diretta e senza filtri, è stata: “Perché lei mi sta sul ca**o”.

Il benzinaio non si è lasciato intimorire dalla fama dell’interlocutrice e ha replicato: “Anche lei mi sta sul ca**o, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C’è il tombino aperto”. A quel punto una terza voce, probabilmente di un altro presente, ha avvisato la conduttrice: “C’è il pozzetto aperto, ci sei sopra”.

L’episodio si sarebbe verificato nei pressi del locale Sottovento, una zona della Costa Smeralda interessata da lavori che hanno modificato temporaneamente la viabilità. Dopo alcuni minuti di tensione, Belen avrebbe fatto retromarcia, lasciando l’area di servizio.

Reazioni del web: tra critiche e apprezzamenti

Come spesso accade quando un personaggio noto è coinvolto in un episodio del genere, i commenti online si sono divisi in due schieramenti opposti. Molti utenti hanno criticato l’atteggiamento di Belen Rodriguez, definendolo arrogante e poco rispettoso delle regole: “Sempre stata una gran cafona”, “In Sardegna le regole valgono per tutti”.

Altri, invece, hanno elogiato la fermezza del benzinaio, visto come l’esempio di chi non si lascia intimorire dalla popolarità: “Lui un grande”, “Ha fatto bene a dirle in faccia quello che pensava”.

La viralità del video ha amplificato la vicenda, trasformandola in un caso di costume su rispetto, educazione e privilegi.

Un’estate diversa per Belen Rodriguez

La lite ha fatto passare in secondo piano l’immagine più pacifica che Belen Rodriguez stava offrendo in questa estate 2025. La showgirl, infatti, aveva scelto la Sardegna invece della consueta Ibiza, dichiarando di voler vivere un’estate all’insegna della famiglia. Ospite di una villa a Porto Cervo, tra bagni in acque cristalline e serate con amiche, aveva ritrovato anche un equilibrio con gli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Con De Martino aveva condiviso una serata in un locale, conoscendo anche la nuova fidanzata del conduttore, Caroline Tronelli.

Spinalbese, invece, era arrivato sull’isola per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì, in un clima sereno e collaborativo. Per Belen, reduce da un periodo di fragilità e lontananza dal piccolo schermo, sembrava un’estate di rinascita, almeno fino all’arrivo del “caso benzinaio”.