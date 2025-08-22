Cambio palinsesto tv nella settimana dal 25 al 31 agosto con l'arrivo delle puntate finali di If you love nel daytime pomeridiano di Canale 5.
La nuova soap opera turca, composta da soli 40 episodi, giungerà al termine nel fine settimana con un doppio episodio previsto anche sabato e domenica pomeriggio.
Intanto per Tradimento ci sarà il ritorno ma solo nella fascia serale: la soap opera infatti è stata definitivamente cancellata dal daytime pomeridiano.
Tradimento cancellata dal daytime pomeridiano: cambio programmazione tv 25-31 agosto
Dopo lo stop di oltre due mesi dalla programmazione di Canale 5, l'appuntamento con Tradimento riprenderà la sua consueta messa in onda a partire da venerdì 29 agosto.
I nuovi episodi andranno in onda soltanto nella fascia serale, dalle 21:35 alle 24:10 circa e nel corso dell'autunno dovranno sfidare la nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti.
A differenza di quanto è accaduto in precedenza, Tradimento non ritornerà più in onda nel daytime pomeridiano feriale di Canale 5.
La soap incentrata sulle vicende di Guzide risulta cancellata dal palinsesto del daytime per lasciare spazio alle nuove puntate di Forbidden Fruit, la cui messa in onda è confermata per tutta la stagione autunnale, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, prima di Uomini e donne.
If you love chiude i battenti nel weekend di Canale 5
Il cambio programmazione Mediaset dal 25 al 31 agosto, inoltre, riguarderà anche l'appuntamento con If you love, di cui verranno trasmesse le ultime puntate della prima e unica stagione nella fascia pomeridiana di Canale 5.
La soap opera turca che ha saputo conquistare e appassionare una media di oltre 1,6 milioni di spettatori, concluderà il suo viaggio con un doppio episodio speciale in programma nel fine settimana.
Sabato 30 e domenica 31 agosto, dalle 14:30 alle 16:10 circa, andranno in onda gli ultimi episodi di sempre della serie dato che dal 1° settembre inizierà la prima edizione di Dentro la notizia, il nuovo talk show informativo del pomeriggio Mediaset, condotto da Gianluigi Nuzzi in diretta da Milano.
Mediaset toglie spazio alle soap turche nel nuovo palinsesto autunnale
Con l'arrivo del talk show, il palinsesto di Canale 5 darà meno spazio alle soap turche correndo così il rischio di perdere ascolti.
In questi mesi estivi, infatti, con La forza di una donna piazzata alle ore 17:15, la rete ammiraglia ha registrato una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno pari al 21-22% di share, superando i dati registrati dal talk show Estate in diretta su Rai 1, fermo a una media del 15-16% di share.