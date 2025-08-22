Nelle puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz deciderà di lasciare Halit per correre da Kemal, ma scoprirà che l’uomo sta per sposare Zehra. Determinata a fermare quelle nozze, organizzerà un piano ingannevole coinvolgendo l’amica Bircan, così da far credere a Zehra che Kemal abbia un’altra donna.

La decisione di Yildiz

Finalmente, Yildiz prenderà la sua decisione: lasciare Halit per stare al fianco di Kemal. Si alzerà presto, farà la valigia e si precipiterà a casa dell'uomo che ama. Appena lui le aprirà la porta, Yildiz dirà: "Kemal ti amo, ho lasciato quella casa per stare con te".

Tuttavia, la ragazza si troverà davanti a una scena che non si sarebbe mai aspettata di vedere: nel salotto della casa di Kemal sarà tutto pronto per celebrare il matrimonio tra lui e Zehra.

Un matrimonio mancato

Ci sarà anche Halit, che non ha ancora letto il messaggio che Yildiz gli ha inviato per lasciarlo. La situazione per quest'ultima si complicherà, però riuscirà a giustificare la sua presenza a casa di Kemal e a cancellare appena in tempo il messaggio dal telefono di Halit.

Alla fine, a causa di alcuni problemi in famiglia, il matrimonio non si svolgerà e Kemal vorrà prendersi del tempo per capire cosa fare. Anche perché lui non è innamorato di Zehra, la voleva solo sposare per fare un dispetto a Yildiz, che, invece, è la donna che ama.

Il piano di Yildiz contro Zehra

Dall'altra parte, Yildiz vorrà impedire queste nozze, facendo credere a Zehra che Kemal abbia un'altra donna. Organizzerà un piano, facendo arrivare da Istanbul una sua vecchia amica, Bircan, una ragazza molto espansiva e sempre pronta a mettere zizzania tra le coppie. Dopo averla invitata, organizzerà una serata con tutti gli amici di Bursa: ci saranno Zeynep, Emir, ma anche Kemal e Bircan.

Inganni e gelosie

Yildiz si presenterà alla serata, ma solo per mezz'ora, anche perché Halit non accetta che la moglie esca fuori senza di lui la sera. Arriverà giusto in tempo per architettare il suo piano, mettere vicini Kemal e Bircan, e scattare loro una foto che sembra abbastanza compromettente.

Quando tornerà a casa, mostrerà la foto a una Zehra molto provata, visto che, a causa della solita malvagità di Ender, sul web sono state pubblicate delle sue foto in cui è ubriaca e avvinghiata a un modello, scena che ha compromesso il suo rapporto con Kemal.

La reazione di Zehra

"Guarda che lui non è un santo, vedi come sta vicino a Bircan. Anche lei è di Bursa e tra loro c'è qualcosa", dirà Yildiz. Zehra si arrabbierà e vorrà subito delle spiegazioni da lui, mentre Yildiz trionferà per la riuscita del suo piano, ma riuscirà veramente a impedire questo matrimonio?