Cambio programmazione sulle reti Mediaset dal 25 al 31 agosto con delle novità che riguarderanno sia il daytime pomeridiano che la fascia serale.

Al pomeriggio, infatti, è confermato il ritorno di Io sono Farah, la nuova soap turca con protagonista Demet Ozdemir, che tornerà in onda nello slot orario che va dalle 16:15 alle 17:15 circa.

In prime time, di domenica sera, spazio invece alle nuove puntate de La notte nel cuore che riprenderà la sua consueta programmazione già a partire dal 24 agosto.

Il ritorno di Io sono Farah: cambio programmazione 25-31 agosto

La programmazione di Canale 5, a partire dal 25 agosto, subirà delle nuove modifiche: si assisterà infatti al ritorno in pianta stabile di Io sono Farah.

La fortunata serie turca che ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori italiani sarà nuovamente trasmessa subito dopo If you love, occupando lo slot orario che va dalle 16:15 alle 17:15, dopodiché la linea passerà a La forza di una donna.

Un ritorno che si preannuncia già attesissimo dai fan della serie con Demet Ozdemir che, per questa estate, speravano di poter vedere la soap in onda senza interruzioni.

Mediaset ha invece preferito sospendere la serie per due settimane, così da non sprecare episodi salienti in un periodo dell'anno in cui si assiste ad un calo della platea televisiva.

Confermata La notte nel cuore in prima serata

Le novità riguarderanno anche la fascia serale della domenica di Canale 5, dove già a partire dal 24 agosto ci sarà spazio per i nuovi appuntamenti con La notte nel cuore.

La serie turca tornerà a tenere compagnia al suo pubblico regolarmente, occupando quindi anche lo slot serale del 31 agosto, con una nuova puntata speciale della durata di circa due ore e mezza.

Mediaset, visto il buon successo registrato dalla soap nel corso delle settimane estive, ha scelto di puntare su questo prodotto anche nella stagione autunnale, confermandola di domenica sera contro la fiction Cuori 3, che andrà in onda da metà settembre in prime time su Rai 1.

Mediaset festeggia per il successo de La notte nel cuore

Una riconferma meritata per La notte nel cuore che, dal punto di vista Auditel, è cresciuta costantemente arrivando a toccare anche il 19% di share.

Numeri positivi che fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti di questo autunno: la serie ha tutte le carte in regola per bissare il successo di Terra Amara e Tradimento, riuscendo a superare stabilmente la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, complice anche l'ottimo traino de La ruota della fortuna.