Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit, in programmazione su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025, Alihan Tasdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) si scambieranno un bacio sotto lo sguardo di Zehra Argun (Şafak Başkaya), che rivelerà l’accaduto pubblicamente, lasciando Cem (Gün Akıncı) sconvolto.

Halit Argun (Talat Bulut) invece si lascerà andare alla passione con l’ex moglie Ender Celebi (Şevval Sam), tradendo, quindi, Yildiz Yilmaz (Eda Ece).

Yildiz non riesce a far licenziare l’ex marito Kemal

Kemal (Sarp Can Köroğlu) si alleerà con Ender, per far lasciare Halit e la sua ex moglie Yildiz.

Ben presto, Kemal diventerà il nuovo autista personale di Erim (İlber Uygar Kaboğlu). Appena incontrerà il suo ex marito, Yildiz cercherà di farlo licenziare senza riuscirci. Spazio anche ad Halit, che ordinerà alla moglie Yildiz di non spendere più soldi. Successivamente, Halit vivrà un momento di intimità con Ender, dopo averla incontrata grazie a un loro amico.

Cem si dichiara a Zeynep

Intanto, Cem dichiarerà a Zeynep il suo interesse per lei. Sempre a proposito della ragazza, Zeynep metterà fine alla relazione con Alihan, per non essersi presentato al loro appuntamento. A quel punto, l’imprenditore inviterà a cena Cem, dopo averlo visto sempre più in sintonia con la sua ex. In seguito, Zeynep dirà a sua sorella Yildiz di non provare alcun sentimento per Cem, ma non avrà il coraggio di dirgli la verità.

Un evento promozionale per l’azienda tessile, favorirà un riavvicinamento tra Alihan e Zeynep. In particolare, l’imprenditore sorprenderà la sua ex dandole un bacio, dopo averla seguita in bagno e averle dichiarato il suo amore. Sempre nel corso della serata, Zehra deluderà Cem, proprio quando lui annuncerà di essersi fidanzato con Zeynep, rivelando davanti a tutti di aver visto la sua ragazza tra le braccia di Alihan.

Alihan non è riuscito a farsi perdonare da Zeynep

Dopo il ritorno di Zeynep a Istanbul su richiesta della sorella Yildiz, Alihan ha fatto di tutto per farsi perdonare dalla sua ex. Per iniziare, l’imprenditore ha acquistato l’azienda in cui Zeynep aveva trovato lavoro, finendo per farla infuriare.

A complicare la situazione ci ha pensato Cem, il quale è tornato dagli Stati Uniti a causa dell’infarto che ha colpito la madre. Il rapporto tra Zeynep e Alihan ha continuato a essere teso, così lui ha colto l’occasione appena è ritornato Emir (Serkan Rutkay Ayikoz) uno dei migliori amici della sua ex fidanzata. Stanca e stressata, Zeynep ha accettato di trascorrere una serata con Emir e Alihan, ma, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha litigato con tutti.