Modifiche in arrivo alla programmazione de La forza di una donna a partire dall'1 settembre 2025. La soap opera turca che ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5, subirà dei cambiamenti nella fascia del primo pomeriggio, per assicurare un buon traino al talk show Dentro la notizia.

Mediaset, quindi, proporrà la serie incentrata sulle vicende di Bahar nello slot orario delle 15:45 circa e la durata complessiva di ogni singolo episodio verrà ridotta a un'ora in daytime.

Modifiche programmazione La forza di una donna dall'1 settembre: la soap inizia prima

Per La forza di una donna sono in arrivo delle modifiche legate alla programmazione nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 dato che, dal 1° settembre, arriverà Gianluigi Nuzzi a informare gli spettatori con un nuovo talk show pomeridiano.

Trattasi di Dentro la notizia, attualmente in programma dal lunedì al venerdì dalle 16:45 alle 18:40 circa.

La trasmissione comporterà una serie di variazioni in primis quelle legate alla messa in onda della soap opera turca che non sarà più trasmessa dalle 17:15 in poi.

Gli episodi inediti verranno anticipati nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 e subiranno anche delle modifiche legate alla durata complessiva.

Mediaset riduce la durata de La forza di una donna in daytime

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Bahar, Sarp, Sirin e Arif dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia del Biscione intorno alle 15:45 per seguire le nuove puntate inedite della prima stagione e, successivamente, anche quelle della seconda stagione.

La messa in onda andrà avanti fino alle 16:45 circa: rispetto all'attuale programmazione, quindi, la soap verrà ridotta a un'ora in daytime.

Ulteriori modifiche arriveranno dopo il ritorno di Uomini e donne e l'inizio della striscia quotidiana del daytime di Amici 25, previsto anche quest'anno nel pomeriggio di Canale 5, dalle 16:05 alle 16:40 circa.

Il finale della prima stagione previsto per l'8 settembre su Canale 5

Intanto, nella giornata di lunedì 8 settembre sarà trasmessa l'ultima puntata della prima stagione de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Sarp deciderà di uscire allo scoperto e di mettersi alla ricerca della sua amata Bahar e soprattutto dei suoi due figli.

L'incontro avverrà proprio nel corso della scena finale della prima stagione, quando Sarp si ritroverà faccia a faccia con suo figlio. Un colpo di scena spiazzante per il bambino, che riuscirà subito a riconoscere suo padre, dopo averlo visto in varie fotografie mostrate da Bahar nel corso degli anni ai suoi figli, per non farglielo mai dimenticare.