Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Kemal si vendicherà di Yildiz quando capirà che sta con Halit solo per interesse economico. L’uomo rivelerà a Halit di essere stato il suo primo marito, sconvolgendo l’imprenditore, che deciderà di chiedere il divorzio.

Kemal è il primo marito di Yildiz

Kemal svelerà a Ender di essere stato il marito di Yildiz e che l'ha abbandonato per inseguire il suo sogno di diventare ricca. I due stringeranno un patto per dividere Halit e Yildiz. Kemal diventerà l'autista personale di Erim, riuscendo così a muoversi indisturbato a Villa Argun.

Yildiz, invece, non avrà il coraggio di confidare a Halit di essere stata già sposata.

Kemal riuscirà a conquistare la fiducia di Halit e a scambiarsi alcuni baci con Yildiz. Nonostante questo, Yildiz preferirà rimanere al fianco del marito per un tornaconto economico. Il comportamento non piacerà a Kemal, che darà le sue dimissioni.

Halit chiede il divorzio a Yildiz dopo aver scoperto che era già stata sposata con Kemal

Yildiz tirerà un sospiro di sollievo quando l'ex marito lascerà la villa, mentre Ender non capirà per quale motivo non abbia portato a compimento il loro piano.

Halit organizzerà una festa per incontrare nuovi imprenditori, dove incontrerà Kemal, il quale gli comunicherà di essere il misterioso Atakan Kemal Karaca, investitore con cui ha sancito una collaborazione lavorativa.

L'uomo confesserà a Halit di essere stato il primo marito di Yildiz. La notizia lo manderà su tutte le furie, al punto che chiederà il divorzio alla moglie. Nonostante questo, pretenderà che Yildiz finga che loro il matrimonio vada a gonfie vele per almeno due mesi a causa di alcuni impegni di lavoro.

Yildiz e Defne hanno criticato la manager di un evento mondano

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad agosto su Canale 5, Alihan ha provato a far pace con Zeynep, organizzando una cena con Halit e sua moglie. Ha voluto chiarire con i coniugi Argun che tra lui e Zeynep non c'è più niente.

Il giorno seguente, Yildiz e Defne hanno preso parte a un evento mondano dove hanno fatto partire una diretta social in cui hanno criticato la manager del locale.

Halit ha reagito con durezza davanti al nuovo errore della moglie. Cem, invece, ha mostrato sempre più interesse nei confronti di Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan.

Lila è uscita con un'amica e ha incontrato Ates a una festa, mentre Zerrin ha incaricato Caner di sorvegliare Alihan e Zeynep, temendo un loro riavvicinamento.