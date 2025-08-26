Cambio palinsesto per Rete 4 a partire dall'1 settembre 2025. Le novità riguarderanno la fascia del mattino che, nel corso degli ultimi anni, è stata dedicata alla messa in onda delle soap per intercettare un pubblico prettamente femminile.
Spazio quindi al ritorno di Tempesta d'amore che, da quest'anno, slitterà ufficialmente alle 10:50, prendendo il posto del talk show Mattino 4.
Dopo la chiusura di Endless Love con il finale della seconda stagione, invece, arriverà un doppio episodio quotidiano di My home my destiny in replica.
Chiude Endless Love: cambio palinsesto Rete 4 dall'1 settembre
Anche in questa stagione autunnale 2025, il palinsesto mattutino di Rete 4 sarà incentrato sulla messa in onda di diverse soap che terranno compagnia al pubblico.
Si partirà alle ore 8 con la replica della puntata de La Promessa trasmessa la sera precedente nel preserale, dopodiché alle 8:45 dal 1° settembre, non ci sarà più spazio per Endless Love.
La soap opera turca chiuderà i battenti domenica 31 agosto con il gran finale assoluto e, a partire dal giorno successivo, lascerà spazio a un'altra serie turca che in questi anni ha saputo conquistare il gradimento del pubblico italiano.
Tempesta d'amore slitta nel palinsesto mattutino di Rete 4
Trattasi di My home my destiny, di cui ogni giorno verranno trasmessi due episodi di fila dalle 8:45 alle 10:45 circa, sino alla fine delle due stagioni previste e già trasmesse in precedenza su Canale 5.
Tra i titoli in programma che torneranno nella stagione tv 2025/2026 spicca anche Tempesta d'amore, che quest'anno slitterà ufficialmente nel palinsesto mattutino di Rete 4.
I nuovi episodi saranno trasmessi dalle 10:50 alle 11:50 circa, prendendo ufficialmente il posto del talk show Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, cancellato dalla programmazione.
Nel preserale, invece, confermato l'appuntamento in prima visione assoluta con La Promessa che andrà in onda dal lunedì alla domenica.
Il successo di Rete 4 con il palinsesto mattutino dedicato alle soap
Il palinsesto mattutino incentrato sulle soap ha permesso di risollevare gli ascolti di Rete 4 nel corso delle ultime stagioni televisive.
L'appuntamento con Endless Love, ad esempio, anche in piena estate ha garantito una media di oltre 160 mila spettatori al giorno per due ore, arrivando a toccare la soglia del 4,50% di share.
Ottima tenuta anche per le repliche de La Promessa che, di primo mattino, si sono assestate su una media di circa 200 mila spettatori, arrivando al 5-6% di share in una fascia oraria dominata dall'informazione dei telegiornali mattutini Rai-Mediaset e La7.