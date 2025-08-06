Nelle prossime puntate de La Forza di una donna si scoprirà che Sarp non ha perso la memoria, ma che si sta nascondendo perché teme una reazione da parte di Nezir, che lo reputa il responsabile della morte di suo figlio Mert.

Sarp si nasconde dietro una nuova identità

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto emergerà più chiaramente cosa è accaduto a Sarp e perché si nasconde. L'uomo, che adesso si fa chiamare Alp, è tornato dall'America con la sua nuova moglie, Piril, e i due gemelli, ma come mai non ha fatto sapere nulla di sé alla sua amata Bahar?

Bisogna chiarire subito che Sarp non ha perso la memoria come molti ipotizzano a causa di alcune fake news.

Dopo la sua caduta in mare, Sarp ha perso conoscenza ma si è salvato, grazie all'intervento tempestivo di Piril, che si trovava al largo con il suo yacht. La donna dopo aver soccorso l'uomo, lo ha portato a casa sua, per potergli prestare tutte le cure del caso. Meret (ex fidanzato di Piril) ignaro di cosa fosse accaduto, arrivato alla villa si è reso protagonista di una scenata di gelosia, pensando che Sarp fosse l'amante di Piril.

La discussione tra i due è degenerata. Sarp è intervenuto per salvare Piril, ma durante la colluttazione è partito un colpo di arma da fuoco che ha tolto la vita Mert, figlio di Nezir.

Nelle puntate precedenti, Piril e suo padre Suat hanno provveduto a proteggere la vita di Sarp. Quest'ultimo non ha mai dimenticato Bahar e i suoi bambini, ha chiesto loro di aspettarlo fino al suo ritorno. Prima di far perdere temporaneamente le tracce di sé, Sarp ha mandato un suo collaboratore a casa di Bahar per consegnarle i soldi utili per sopravvivere dignitosamente fino al suo ritorno. L'uomo però in casa non ha trovato nessuno, in quanto Bahar e i suoi bambini per motivi economici si erano già trasferiti altrove.

L'ennesimo guaio combinato da Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna emergerà che, non avendo trovato Bahar a casa, l'uomo di Suat è andato a casa di Hatice. Si vedrà anche che ad aprirgli la porta è stata Sirin che gli ha comunicato che Bahar e i bambini erano morti in un incendio.

Sarp, quindi, pensava di essere rimasto completamente solo, e la sua amicizia con Piril si è trasformata in una storia d'amore. Solo dopo il ritorno in Turchia, Suat e Piril hanno scoperto che Bahar e i bambini erano vivi, ma hanno preferito tenere Sarp all'oscuro di tutto per non distruggere la sua nuova famiglia. Nel frattempo non si è mai spenta la sete di vendetta di Nezir, pronto a vendicare la morte di suo figlio. Sarp adesso ha una nuova identità, ma continua a nascondersi, poiché teme che qualcuno possa riconoscerlo e riferire tutto a Nezir.

Sarp e Bahar: separati da un mare di bugie

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp è andato a piangere sulle tombe di Bahar e i bambini. L'uomo continua a pensare che ha perso la sua famiglia e l'unica sua preoccupazione è nascondersi da Nezir.

Piril sa già tutto, ma sta mentendo, per convincere suo marito a tornare con lei in America. Sarp ha accettato di partire con sua moglie e i bambini, ma qualcosa lo trattiene in Turchia. Nel frattempo, Bahar sta combattendo contro una grave forma di anemia e ha appena scoperto che Sirin e Sarp avevano una relazione. In realtà l'uomo non ha mai tradito Bahar, ma Sirin ha fatto in modo di farglielo credere.