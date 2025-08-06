L'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritorna in onda a partire da lunedì 18 agosto nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Dopo un lungo stop dovuto alla consueta sosta estiva, la soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese tornerà a far compagnia al suo pubblico prima con le repliche degli episodi trasmessi nel finale della passata stagione e poi con le puntate inedite della decima stagione, prevista da lunedì 8 settembre.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore su Rai 1

Anche quest'anno Il Paradiso delle signore si è fermato per una lunga sosta estiva nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia.

A maggio sono andate in onda le puntate conclusive della nona stagione, dopodiché la Rai ha scelto di puntare sulla messa in onda di Ritorno a Las Sabinas, una serie spagnola che avrebbe dovuto accendere la fascia del primo pomeriggio estivo.

Gli ascolti, però, sono stati disastrosi: con una media di soli 800 mila spettatori al giorno, la serie spagnola è stata poi spostata nel mattino di Rai 2, dove sono stati trasmessi gli episodi conclusivi della prima e unica stagione.

Adesso, dal prossimo 18 agosto, si cercherà a recuperare il pubblico della soap italiana, trasmettendo gli episodi in replica della scorsa stagione.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dall'8 settembre

Per tre settimane, infatti, gli appassionati de Il Paradiso delle signore potranno rivedere le puntate che tra aprile e maggio hanno intrattenuto una media di 1,8 milioni di spettatori con picchi superiori ai 2 milioni e punte del 23% di share.

Un modo per fare un tuffo nel passato recente e rivivere tutte le emozionanti vicende che hanno visto protagonisti i vari volti noti della serie italiana, tra cui Adelaide e il suo amato Marcello Barbieri.

Da lunedì 8 settembre, invece, spazio alla messa in onda dei nuovi episodi della decima stagione: la soap è confermata dalle 16 alle 17 circa e andrà avanti fino al prossimo maggio 2026.

Adelaide e Marcello si vivono la loro storia d'amore ne Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni sui primi episodi della decima stagione rivelano che Adelaide sarà pronta a viversi la sua storia d'amore con Marcello alla luce del giorno mentre Matteo Portelli rimetterà piede a Milano per viversi la sua relazione con l'attrice Marina Valli.

Odile, intanto, si ritroverà alla guida della Galleria Milano Moda dopo le dimissioni di Tancredi: coadiuvata dal padre Umberto, alla giovane ragazza spetterà prendere le decisioni più importanti, tra cui quelle legate alla scelta del nuovo stilista che dovrà creare una collezione in grado di far tremare Botteri.