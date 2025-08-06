Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di settembre con il ritorno anticipato di Affari Tuoi. Il game show condotto da Stefano de Martino, inizialmente previsto da domenica 7 settembre sarà trasmesso a partire dal prossimo martedì 2 settembre sulla rete ammiraglia, pronto a sfidare La ruota della fortuna trasmessa su Canale 5.
Nel daily domenicale, invece, confermata la presenza di Mara Venier a Domenica In: al suo fianco, però, non ci sarà Gabriele Corsi, così come era stato annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti.
Affari Tuoi anticipa la partenza: cambio programmazione Rai settembre
Stefano De Martino si appresta a ripartire su Rai 1 con una nuova stagione di Affari Tuoi: il game show dei pacchi quest'anno si presenterà al suo pubblico con una serie di novità, a partire dallo studio rinnovato fino ad arrivare ad alcuni nuovi meccanismi di gioco.
Inizialmente previsto dal 7 settembre in poi, alla fine Affari Tuoi andrà in onda in anticipo su Rai 1: la prima puntata di questa nuova edizione sarà trasmessa martedì 2 settembre alle 20:40 circa, prendendo il posto di Techetechetè.
Una scelta dettata in primis dal grande successo Auditel che sta registrando in queste settimane estive La ruota della fortuna, trasmessa su Canale 5 in accesso prime time con Gerry Scotti.
Mediaset sfida Affari Tuoi con La ruota della fortuna
Per questa estate, infatti, Mediaset ha deciso di provare a rilanciare l'access prime time puntando sul quiz condotto da Scotti che, in autunno, prenderà il posto di Striscia la notizia.
Gli ascolti del gioco si aggirano sulla soglia di 4,2 milioni di spettatori a serata in pieno agosto, con uno share che oscilla tra il 24 e il 27%.
Numeri ben distanti da quelli registrati da Striscia la notizia nella passata stagione tv, dove venne seguito da una media di soli 2,8 milioni di spettatori contro i 5,8 milioni registrati ogni sera da Affari Tuoi con Stefano De Martino.
Mara Venier resta a Domenica In dal prossimo settembre
Cambiamenti in arrivo anche a Domenica In dove, nelle scorse settimane, si era messa in discussione la presenza di Mara Venier alla guida della storica trasmissione del pomeriggio festivo.
Alla fine, la conduttrice veneta resterà alla guida del programma ma al suo fianco non ci sarà Gabriele Corsi: il conduttore ha scelto di fare un passo indietro per motivi lavorativi.
Al fianco di Mara Venier, però, potrebbero arrivare altri volti noti dello spettacolo, del giornalismo e della tv per commentare con lei i fatti della settimana appena trascorsa, dando vita a un talk show incentrato anche sull'attualità e la cronaca nera del momento.